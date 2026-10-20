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Cleveland-Cliffs 2026'nın üçüncü çeyreğinde net kâra geçti

Salı, 20 Ekim 2026 10:05:00 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli çelik üreticisi Cleveland-Cliffs Inc., 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 165 milyon $ net kâr açıkladı. Şirket, önceki çeyrekte 134 milyon $, 2025 yılının aynı çeyreğinde ise 234 milyon $ net zarar kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri, önceki çeyrekteki 5,2 milyar $ seviyesine kıyasla %7,4 ve geçen yılın aynı çeyreğindeki 4,7 milyar $ seviyesine kıyasla %18,5 artarak 5,6 milyar $ oldu.

Cleveland-Cliffs'in düzeltilmiş AVFÖK değğeri ikinci çeyrekteki 286 milyon $ ve geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 143 milyon $ seviyelerinden 612 milyon $ seviyesine yükselerek şirketin daha önce açıkladığı 575 milyon $ tutarındaki beklentisini aştı.

Söz konusu çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları çeyreklik bazda %3,1 ve yıllık bazda %3 artarak yaklaşık 3,76 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Çelik ürünlerinin ortalama net satış fiyatı ise önceki çeyrekteki 1.239$/mt ve geçen yılın aynı çeyreğindeki 1.138$/mt seviyelerinden 1.297$/mt seviyesine yükseldi.

Cleveland-Cliffs, açıklamasında Kanada'daki Stelco tesisinin galvanizleme hatlarını süresiz olarak durdurma kararının gerekçelerine de değindi. Şirketin CEO'su Lourenco Goncalves, üçüncü çeyreğin Stelco'yu satın almalarından bu yana tesisin en güçlü çeyreği olduğunu ve sıcak rulo sac piyasasındaki iyileşmenin Stelco'nun AVFÖK değerine pozitif katkı sağlamasını mümkün kıldığını belirterek, “Kanada hükümetinin, ülkede açıkça arz fazlası bulunan galvanizli sac piyasasını dengelemek için daha fazla adım atması gerekiyor,” dedi. Goncalves, “Stelco'daki toplam üretim tonajı korunacak ve Kanada'da yaklaşık 2.000 kişinin istihdamı sürdürülecek,” ifadelerini kullandı.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Cleveland-Cliffs 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
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Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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