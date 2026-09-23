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Steel Dynamics üçüncü çeyrekte rekor çelik sevkiyatları ve artan marjlarla daha yüksek kâr bekliyor

Çarşamba, 23 Eylül 2026 10:04:33 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli Steel Dynamics, Inc., 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal beklentilerini açıklarken, marjların artması ve sevkiyatların rekor seviyeye ulaşmasının etkisiyle çelik üretimi faaliyetlerinde ikinci çeyreğe kıyasla önemli ölçüde daha yüksek kâr beklediğini bildirdi. Şirket, hurda maliyetlerinin düşmesiyle birlikte ortalama gerçekleşen çelik satış fiyatlarının artmasını bekliyor. Çelik müşterilerinin sipariş faaliyetleri güçlü seyrini sürdürürken, sağlam talep ve müşteri stoklarının düşük seviyelerde kalması olumlu fiyat koşullarını desteklemeye devam ediyor. Ticari olmayan inşaat, enerji, otomotiv ve sanayi sektörlerinin öncülüğünde başlıca nihai piyasalardaki talep güçlü seyrediyor.

Şirketin metal geri dönüşüm faaliyetlerinden elde edeceği üçüncü çeyrek kârının, daha düşük metal marjları ve sevkiyatlardaki sınırlı düşüş nedeniyle ikinci çeyreğe kıyasla gerilemesi bekleniyor.

Şirketin çelik imalat faaliyetlerinden elde edeceği kârın ise daha güçlü sevkiyatların desteğiyle sınırlı ölçüde artması bekleniyor. Müşteri siparişleri 2025 yılının sonlarında başlayan ivmeyi koruyarak güçlü seyrini sürdürürken, bekleyen siparişler geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğindeki seviyenin yaklaşık %50 üzerinde bulunuyor ve 2027 yılının ilk çeyreğine kadar uzanıyor. Ticari inşaat, veri merkezi ve depo projeleri, imalat ve sağlık sektörlerindeki talep güçlü seyrini sürdürüyor. Şirket, 2027 yılına yönelik olarak devam eden yerel imalat yatırımları, ABD'nin altyapı harcamaları ve teşvik programları ile üretimin ülkeye geri taşınmasına yönelik faaliyetlerin desteğiyle çelik imalat miktarlarının daha da artmasını bekliyor.

Steel Dynamics, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde şu ana kadar 261 milyon $ değerinde, toplam hisselerinin %1'inden biraz daha azına karşılık gelen miktarda hissesini geri satın aldı.

Steel Dynamics, 2026 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını 19 Ekim 2026 tarihinde piyasaların kapanmasının ardından açıklamayı planlıyor.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Steel Dynamics 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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