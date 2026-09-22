Nucor üçüncü çeyrekte çelik segmentinde daha yüksek kâr bekliyor

ABD merkezli Nucor Corporation, 3 Ekim 2026 tarihinde sona erecek üçüncü çeyreğe ilişkin finansal beklentilerini açıklarken, 2026 yılının ikinci çeyreğine kıyasla çelik üretimi ve çelik ürünleri segmentlerinde daha yüksek, hammadde segmentinde ise daha düşük kâr beklediğini bildirdi.

Çelik üretimi segmentinde beklenen artışın daha yüksek ortalama satış fiyatları ve yatay seyreden satış miktarlarından kaynaklanacağı ancak satılan ürünlerin maliyetindeki artışın bu olumlu etkiyi kısmen sınırlayacağı belirtildi. Çelik üretimi segmentinin ikinci çeyrek kârı, önceki dönemlerdeki hammadde tedarik maliyetleriyle bağlantılı 130 milyon $ tutarındaki nakit iadeden olumlu etkilenirken, şirket üçüncü çeyrekte benzer bir katkı beklemiyor.

Nucor, çelik ürünleri segmentinde artan satış miktarları ve daha yüksek ortalama satış fiyatlarının etkisiyle kârın yükselmesini bekliyor. Hammadde segmentinde ise daha düşük fiyatlar ve sevkiyatlar nedeniyle kârın gerileyeceği tahmin ediliyor. Şirket ayrıca üçüncü çeyrekte kurumsal giderlerinin artmasını bekliyor.

Nucor üçüncü çeyrekte hisse başına ortalama 247,04$ fiyatla yaklaşık 2,03 milyon adet hissesini geri satın aldı. Şirket yıl başından bu yana hisse geri alımları ve temettü ödemeleri yoluyla hissedarlarına yaklaşık 1,36 milyar $ ödeme yaptı.

Nucor, üçüncü çeyrek sonuçlarını 26 Ekim 2026 Pazartesi günü piyasaların kapanmasının ardından açıklamayı planlıyor.