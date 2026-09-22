 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Nucor...

Nucor üçüncü çeyrekte çelik segmentinde daha yüksek kâr bekliyor

Salı, 22 Eylül 2026 11:36:42 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli Nucor Corporation, 3 Ekim 2026 tarihinde sona erecek üçüncü çeyreğe ilişkin finansal beklentilerini açıklarken, 2026 yılının ikinci çeyreğine kıyasla çelik üretimi ve çelik ürünleri segmentlerinde daha yüksek, hammadde segmentinde ise daha düşük kâr beklediğini bildirdi.

Çelik üretimi segmentinde beklenen artışın daha yüksek ortalama satış fiyatları ve yatay seyreden satış miktarlarından kaynaklanacağı ancak satılan ürünlerin maliyetindeki artışın bu olumlu etkiyi kısmen sınırlayacağı belirtildi. Çelik üretimi segmentinin ikinci çeyrek kârı, önceki dönemlerdeki hammadde tedarik maliyetleriyle bağlantılı 130 milyon $ tutarındaki nakit iadeden olumlu etkilenirken, şirket üçüncü çeyrekte benzer bir katkı beklemiyor.

Nucor, çelik ürünleri segmentinde artan satış miktarları ve daha yüksek ortalama satış fiyatlarının etkisiyle kârın yükselmesini bekliyor. Hammadde segmentinde ise daha düşük fiyatlar ve sevkiyatlar nedeniyle kârın gerileyeceği tahmin ediliyor. Şirket ayrıca üçüncü çeyrekte kurumsal giderlerinin artmasını bekliyor. 

Nucor üçüncü çeyrekte hisse başına ortalama 247,04$ fiyatla yaklaşık 2,03 milyon adet hissesini geri satın aldı. Şirket yıl başından bu yana hisse geri alımları ve temettü ödemeleri yoluyla hissedarlarına yaklaşık 1,36 milyar $ ödeme yaptı.

Nucor, üçüncü çeyrek sonuçlarını 26 Ekim 2026 Pazartesi günü piyasaların kapanmasının ardından açıklamayı planlıyor.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Nucor 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Benzer Haber ve Analizler

Nucor dördüncü çeyrekte net gelirinin düşmesini bekliyor

23 Eki | Çelik Haberler

Nucor net kârının ilk çeyrekte düşmesini bekliyor

17 Mar | Çelik Haberler

Nucor net kârının üçüncü çeyrekte azalmasını bekliyor

15 Eyl | Çelik Haberler

Nucor ikinci çeyrekte rekor net kâr açıkladı

22 Tem | Çelik Haberler

Nucor kârının ikinci çeyrekte rekor kırmasını bekliyor

16 Haz | Çelik Haberler

Nucor’un net kârı birinci çeyrekte 2,1 milyar $ oldu

22 Nis | Çelik Haberler

Nucor kârının birinci çeyrekte artmasını bekliyor

18 Mar | Çelik Haberler

Nucor’un net kârı dördüncü çeyrekte rekor seviyeye çıktı

28 Oca | Çelik Haberler

Nucor kârının dördüncü çeyrekte rekor kırmasını bekliyor

16 Ara | Çelik Haberler

Nucor üçüncü çeyrekte 2,13 milyar $ net kâr açıkladı

22 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis