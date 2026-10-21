Steel Dynamics'in çelik sevkiyatları 2026'nın üçüncü çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı

ABD merkezli çelik üreticisi Steel Dynamics, Inc. (SDI), 2026 yılının üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %41,5 ve yıllık %87,3 artışla 756 milyon $ net kâr elde ettiğini açıkladı. Şirket önceki çeyrekte 534,1 milyon $ ve geçen yılın aynı çeyreğinde 403,7 milyon $ net kâr kaydetmişti. SDI bu sonuçta çeyreklik %1,2 ve yıllık %4,7 artarak 3,43 milyon mt ile rekor seviyeye ulaşan çelik sevkiyatlarının etkili olduğunu vurguladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net satış gelirleri önceki çeyreğe kıyasla %6,9 ve yıllık %34,8 artarak 6,51 milyar $ seviyesinde gerçekleşti. SDI'ın faaliyet kârı, önceki çeyrekte kaydedilen 700,5 milyon $ ve geçen yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 507,8 milyon $ seviyelerine kıyasla 1,01 milyar $ olurken, düzeltilmiş AVFÖK değeri 1,19 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Şirketin çelik faaliyetlerinde üçüncü taraflara yönelik ortalama satış fiyatı önceki çeyreğe kıyasla 112,4$/mt artarak 1.543,2$/mt seviyesine yükselirken, çelik tesislerinde ergitilen ton başına ortalama hurda maliyeti 8,8$/mt düşüşle 445,3$/mt seviyesine geriledi. Çeyrek boyunca çelik talebine enerji, konut dışı inşaat, otomotiv ve sanayi sektörleri öncülük etti.

SDI CEO'su Mark Millett, “Altyapı, imalat, enerji ve veri merkezlerine yönelik yatırımların devam etmesinin ve genel ekonomik faaliyetlerdeki iyileşmenin çelik ve alüminyum tüketimini desteklemesini bekliyoruz. Bu unsurlar ABD'nin destekleyici dış ticaret ortamı ve haksız ticarete konu ithalatın yarattığı rekabetin azalmasıyla birlikte, yerli çelik ve alüminyum ürün üreticileri için elverişli bir ortam sağlayacaktır,” ifadelerini kullandı.