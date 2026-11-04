Metallus'un 2026 üçüncü çeyrek kârı arttı, şirket büyük bir savunma siparişi aldı

ABD merkezli çelik üreticisi Metallus, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde net kârını önceki çeyrekteki 8,9 milyon $ ve geçen yılın aynı dönemindeki 8,1 milyon $ seviyelerinden 23,8 milyon $'a yükseltti. Şirketin net satışları çeyreklik %1 düşüş ve yıllık %10 artışla 337,2 milyon $ olurken, düzeltilmiş AVFÖK değeri her iki döneme kıyasla %19 artarak 34,5 milyon $'a ulaştı.

Büyümenin başlıca itici gücü olan havacılık ve savunma segmentinde satışlar yıllık %41 artışla 66,4 milyon $'a yükseldi. Şirket, bu segmentte yıllık 250 milyon $ satış hedefine ulaştığını belirtti.

Metallus ayrıca ABD Savunma Lojistik Ajansı'ndan başlangıç değeri 125 milyon $ olan bir sipariş aldı. Siparişin bağlı olduğu beş yıllık sözleşmenin toplam değeri 995 milyon $'a kadar çıkabilecek.

Şirket, mevsimsel sevkiyat düşüşü ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle dördüncü çeyrekte düzeltilmiş FAVÖK değerinin önceki çeyreğe göre gerilemesini bekliyor. Bakım çalışmalarının AVFÖK değeri üzerinde 10-15 milyon $ olumsuz etki yaratacağı öngörülürken, 2026 yılının tamamına ilişkin düzeltilmiş AVFÖK değeri beklentisi 100-105 milyon $ olarak açıklandı.