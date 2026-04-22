Steel Dynamics 2026'nın ilk çeyreğinde kârını artırdı

Steel Dynamics 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket rekor seviyedeki çelik sevkiyatları ve iyileşen fiyatlama koşullarının desteğiyle 2026'nın ilk çeyreğinde belirgin şekilde daha yüksek kâr açıkladı.

2026’nın Mart sona eren çeyrek için net kâr, geçen yılın aynı dönemindeki yaklaşık 217 milyon $ seviyesine kıyasla yaklaşık 403 milyon $'a yükseldi. Net satışlar bir yıl önce kaydedilen yaklaşık 4,8 milyar $'dan 5,2 milyar $'a çıktı ve piyasa beklentilerinin hafifçe üzerinde gerçekleşti. Şirket devam eden maliyet baskılarına rağmen marjlarda güçlü bir performansa işaret eden 538 milyon $ faaliyet kârı ve yaklaşık 700 milyon $ düzeltilmiş AVFÖK bildirdi. Çelik sevkiyatları şirketin faaliyet segmentleri genelinde daha güçlü talep ve toparlanan bağlantı sayısını yansıtarak çeyrek boyunca rekor seviye olan 3,6 milyon mt'a ulaştı.

Yönetim kurulu başkanı ve CEO Mark D. Millett, “Ekiplerimiz iyi bir performans sergiledi ve tüm platformlarımız genelinde 2026'nın ilk çeyreğinde güçlü sonuçlar elde etti. Faaliyet kârı 228 milyon $ ya da %73 arttı. Kârdaki iyileşme, daha yüksek çelik fiyatlarıyla birlikte rekor çelik sevkiyatlarından kaynaklandı… Büyümeye, hissedarlara katkı sağlamaya ve yerel üreticileri desteklemeye devam ediyoruz,” dedi.

İyileşen sonuçlar çelik fiyatlarının yükselmesi ve tonajların artmasıyla desteklenirken, siparişler güçlendi ve teslim süreleri uzadı. Sipariş sayısı önemli ölçüde artarken, sipariş defterleri üçüncü çeyreğe ve sonrasına uzandı. Çelik üretiminden yaklaşık 90 milyon $ faaliyet kârı sağlanırken, yükselen hammadde maliyetleri nedeniyle kâr marjlarının düşmesi yüksek sevkiyat tonajlarını biraz dengeledi.

Steel Dynamics, çeyrek boyunca alüminyum yassı mamul operasyonlarında da devreye alma faaliyetlerini sürdürdü.

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışı yıllık 120 milyon $ tutarındaki kâr paylaşım dağıtımının da etkisiyle 148 milyon $ seviyesinde gerçekleşti. Şirket ayrıca üç aylık temettüsünü %6 artırdığını duyurdu.

Yönetim çeyrek boyunca temel talep koşullarının daha güçlü siparişler, yükselen çelik fiyatları ve olumlu iç piyasa dinamiklerinin desteğiyle iyileştiğini belirtti.

Millett, “2026 boyunca ve sonraki yıllarda yerel çelik ve alüminyum tüketiminin güçlü seyretmesi için gereken piyasa koşullarının mevcut olduğu yönündeki olumlu görüşümüzü koruyoruz. Haksız ticaret uygulamaları azaldıkça, politika görünürlüğü arttıkça ve ABD imalat sanayisi genişlemeyi sürdürdükçe pozitif bir piyasa ortamının oluşacağına inanıyoruz,” dedi.