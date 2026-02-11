 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Cleveland-Cliffs’in...

Cleveland-Cliffs’in satış geliri 2025’in son çeyreğinde yatay seyretti

Çarşamba, 11 Şubat 2026 10:05:09 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc., 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren son çeyreğe ve 2025 yılının tamamına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Şirketin satış geliri dördüncü çeyrekte 4,3 milyar $ ile 2024’ün aynı çeyreğine kıyasla yatay seyretti. Şirket, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 235 milyon $ net zarar açıklarken, 2024’ün aynı döneminde kaydedilen 434 milyon $ net zarara kıyasla zararını azaltmış oldu.

2025 yılının tamamında ise şirket 1,4 milyar $ net zarar açıkladı. 2024 yılında 450 milyon $ seviyesinde net kâr kaydedilmişti. Şirketin satış gelirleri 2024 yılında kaydedilen 19,2 milyar $’dan 2025 yılında 18,6 milyar $’a geriledi.

Dördüncü çeyrekte şirketin çelik ve imalat bölümünde AVFÖK zararı 21 milyon $ olurken, tam yıl bazında söz konusu bölümün AVFÖK değeri $37 milyon olarak gerçekleşti.

Şirketin CEO’su Lourenco Goncalves yaptığı açıklamada, “2025 yılındaki performansımız, otomotiv sektöründen yıl boyunca süregelen zayıf üretim seviyeleri, beş yıllık slab kontratının son yılında değer kaybettirici hale gelmesi ve Kanada pazarında ortaya çıkan yeni olumsuz dinamik nedeniyle geriledi. Neyse ki 2026’ya başlarken bu olumsuz durumların tamamı iyileşme gösterdi. Aynı zamanda ABD’de ticari koşullar oldukça yapıcı bir yönde ilerlemeye devam ediyor ve bu yıl daha iyi sonuçlar elde edebilmemiz için zemin hazırlıyor,” dedi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Cleveland-Cliffs 

Benzer Haber ve Analizler

Cleveland-Cliffs’in satış geliri 2025’in üçüncü çeyreğinde düşüş kaydetti

21 Eki | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs 2025’in ikinci çeyreğinde net kârını artırdı

31 Tem | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs’in net kârı ilk çeyrekte artış kaydetti

12 May | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs 2024'te net zarara döndü

26 Şub | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs üçüncü çeyrekte daha düşük net kâr açıkladı, 6 No’lu yüksek fırın 2025’in başında devreye alınacak

07 Kas | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs’in geliri ve kârı ilk yarıda düştü

25 Tem | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs’in net kârı yüksek maliyetler ve azalan satışlar nedeniyle 2022'de düşüş gösterdi

14 Şub | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs otomotiv sektörüne yönelik sevkiyatlardaki iyileşmenin dördüncü çeyrekte sürmesini bekliyor

26 Eki | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs’in geliri ve kârı ilk yarıda arttı, otomotiv sektöründen gelen çelik talebinin yükselmesi bekleniyor

25 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal emisyonlarını azaltmak için Dunkirk’te 1,3 milyar €’luk elektrik ark ocağı yatırımı yapacak

11 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis