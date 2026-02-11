Cleveland-Cliffs’in satış geliri 2025’in son çeyreğinde yatay seyretti

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc., 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren son çeyreğe ve 2025 yılının tamamına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Şirketin satış geliri dördüncü çeyrekte 4,3 milyar $ ile 2024’ün aynı çeyreğine kıyasla yatay seyretti. Şirket, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 235 milyon $ net zarar açıklarken, 2024’ün aynı döneminde kaydedilen 434 milyon $ net zarara kıyasla zararını azaltmış oldu.

2025 yılının tamamında ise şirket 1,4 milyar $ net zarar açıkladı. 2024 yılında 450 milyon $ seviyesinde net kâr kaydedilmişti. Şirketin satış gelirleri 2024 yılında kaydedilen 19,2 milyar $’dan 2025 yılında 18,6 milyar $’a geriledi.

Dördüncü çeyrekte şirketin çelik ve imalat bölümünde AVFÖK zararı 21 milyon $ olurken, tam yıl bazında söz konusu bölümün AVFÖK değeri $37 milyon olarak gerçekleşti.

Şirketin CEO’su Lourenco Goncalves yaptığı açıklamada, “2025 yılındaki performansımız, otomotiv sektöründen yıl boyunca süregelen zayıf üretim seviyeleri, beş yıllık slab kontratının son yılında değer kaybettirici hale gelmesi ve Kanada pazarında ortaya çıkan yeni olumsuz dinamik nedeniyle geriledi. Neyse ki 2026’ya başlarken bu olumsuz durumların tamamı iyileşme gösterdi. Aynı zamanda ABD’de ticari koşullar oldukça yapıcı bir yönde ilerlemeye devam ediyor ve bu yıl daha iyi sonuçlar elde edebilmemiz için zemin hazırlıyor,” dedi.