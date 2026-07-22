Steel Dynamics'in çelik sevkiyatı 2026'nın ikinci çeyreğinde rekor seviyeye ulaşırken, kârı güçlü artış gösterdi

ABD merkezli Steel Dynamics, Inc., 2026 yılının ikinci çeyreğinde çelik sevkiyatının 3,7 milyon tonla rekor seviyeye ulaştığını, net satışlarının 6,1 milyar $, net kârının 534 milyon $ ve düzeltilmiş AVFÖK değerinin 921 milyon $ olarak kaydedildiğini açıkladı. Şirketin net kârı, 2026 yılının ilk çeyreğindeki 403 milyon $ seviyesine kıyasla çeyreklik %32,5, net satışları ise 5,2 milyar $ seviyesine kıyasla %17 arttı. 2025 yılının ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında net kâr 299 milyon $ seviyesinden neredeyse iki katına çıkarken, net satışlar 4,6 milyar $ seviyesine kıyasla %33,4 yükseldi.

Çelik faaliyetleri çelik fiyatlarının hurda maliyetlerinden daha hızlı artmasının etkisiyle çeyreklik %30 artışla 721 milyon $ faaliyet kârı kaydederek şirketin ikinci çeyrek performansına öncülük etti. Ortalama çelik satış fiyatı bir önceki çeyreğe kıyasla 105$/ton artışla 1.298$/ton seviyesine yükselirken, ergitilen ton başına ortalama hurda maliyeti 16$/ton artışla 412$/ton seviyesinde yer aldı.

Çelik geri dönüşüm faaliyetlerinin kârı çeyreklik bazda değişmeyerek 48 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Çelik imalat faaliyetleri ise ilk çeyrekte kaydedilen 90 milyon $ seviyesine yakın olarak 85 milyon $ katkı sağlarken, imalat sipariş rezervi yıllık bazda yaklaşık %45 artarak 2027 yılının ilk çeyreğine kadar uzandı.

2026 yılının ilk yarısında Steel Dynamics’in net kârı 11,3 milyar $ net satış üzerinden 938 milyon $ olarak kaydedildi. 2025 yılının aynı döneminde şirket 8,9 milyar $ net satış ve 516 milyon $ net kâr açıklamıştı. Şirketin ilk yarıdaki faaliyet kârı yıllık %88 arttı.

Steel Dynamics Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mark D. Millett, “2026 yılının ikinci çeyreğinde çelik fiyatlarının iyileşmeye devam etmesi, çelik faaliyetlerimizin tamamında güçlü bir performans elde etmemizi sağladı ve konsolide faaliyet kârımız bir önceki çeyreğe kıyasla 162 milyon $ veya %30 arttı. Geri dönüşüm, çelik imalat ve alüminyum ekiplerimiz de güçlü bir performans sergiledi,” dedi.

Şirketin görünümüne ilişkin değerlendirmede bulunan Millett, “Piyasa koşullarının 2026 yılının geri kalanında ve 2027 yılında güçlü yerel çelik ve alüminyum tüketimini destekleyeceğine olan güvenimizi koruyoruz. Müşteri beklentileri, sipariş girişleri ve fiyatlar tüm faaliyetlerimizde iyileşmeye devam etti. Haksız ticaret uygulamalarının etkisi azalmayı sürdürürken, politikalara ilişkin belirsizliklerin azalması ve ABD’de imalat sanayisine yönelik yatırımların genişlemesiyle birlikte olumlu bir piyasa ortamı ve sürdürülebilir talep artışı için gerekli zeminin oluştuğuna inanıyoruz,” ifadelerini kullandı.