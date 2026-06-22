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Steel Dynamics çelik segmentindeki iyileşen performansla ikinci çeyrekte kârını artırabilir

Pazartesi, 22 Haziran 2026 11:31:34 (GMT+3)   |   San Diego

Steel Dynamics, Inc., 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin kâr beklentisini açıklayarak çelik faaliyetlerindeki iyileşen performans sayesinde faaliyetlerinin büyük bölümünde ilk çeyreğe kıyasla daha güçlü sonuçlar öngördüğünü bildirdi.

Şirketin çelik segmentinde satış fiyatlarının çeyrek boyunca hurda maliyetlerinden daha hızlı artmasıyla kârın “belirgin şekilde” yükselmesi bekleniyor. Şirket siparişlerin güçlü, stokların düşük ve konut dışı inşaat, enerji, otomotiv ve son kullanıcı pazarlarda talebin sürdüğünü belirtti.

Metal geri dönüşüm segmentinin ilk çeyreğe kıyasla genel olarak yatay kalması bekleniyor. Sevkiyat tonajlarında artış öngörülse de bu kazanımların riskten korunma maliyetleri nedeniyle dengelenmesi bekleniyor.

Çelik imalat segmentinde ise kârın ilk çeyrek seviyelerinin hafif altında kalacağı öngörülüyor. Sevkiyatlar artarken, fiyatlandırma gücünü koruyor ancak daha hammadde fiyatlarındaki artış segment üzerinde baskı yaratıyor. Kısa vadeli baskıya rağmen şirketin imalat sipariş birikimi bir yıl öncesine kıyasla yaklaşık %40 daha yüksek seviyede bulunuyor ve ticari inşaat, veri merkezleri, depolar, imalat ve sağlık projelerinin desteğiyle 2027 yılına kadar uzanıyor.

İkinci çeyrek mali sonuçlarının 20 Temmuz 2026 tarihinde piyasa kapanışının ardından açıklanması planlanıyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Steel Dynamics 

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