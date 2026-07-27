Cleveland-Cliffs'in net zararı ikinci çeyrekte gerilerken, satış fiyatları yükseldi

ABD merkezli Cleveland-Cliffs Inc., 2026 yılının ikinci çeyreğinde 134 milyon $ net zarar açıkladı. Şirket 2026'nın ilk çeyreğinde 229 milyon $ ve 2025'in ikinci çeyreğinde 473 milyon $ net zarar kaydetmişti. Şirketin geliri söz konusu çeyrekte 5,2 milyar $ seviyesinde gerçekleşirken, hem 2026'nın ilk çeyreğinde hem de 2025'in ikinci çeyreğinde 4,9 milyar $ seviyesindeydi. Cleveland-Cliffs'in düzeltilmiş AVFÖK değeri ise ikinci çeyrekte 286 milyon $ ile ilk çeyrekte kaydedilen 95 milyon $'a kıyasla 191 milyon $ artarken, 2025'in aynı dönemindeki 94 milyon $ seviyesinin de oldukça üzerine çıktı.

Şirketin çelik ürün satışları söz konusu çeyrekte dört milyon nt, ortalama net satış fiyatı ise 1.124$/nt seviyesinde gerçekleşti. Ortalama net satış fiyatı, 2026'nın ilk çeyreğinde 1.048$/nt ve 2025'in ikinci çeyreğinde 1.015$/nt seviyesindeydi. Çelik üretim segmentinin nakit marjı da bir önceki çeyrekte kaydedilen 136 milyon $'dan 349 milyon $'a yükseldi.

Cleveland-Cliffs, 2026'nın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 575 milyon $ AVFÖK değeri kaydetmeyi ve böylece ikinci çeyrek sonucunu iki kattan fazla artırmayı bekliyor. Şirket, tüm yıla ilişkin çelik sevkiyat tahminini yaklaşık 16,5-17 milyon nt seviyesinde korudu.

Cleveland-Cliffs Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lourenco Goncalves, ikinci çeyreğin şirketin geçmişte ortaya koyduğu kârlılık gücüne yeniden ulaşma yolunda bir başka adım olduğunu belirtti. Nisan ve Mayıs aylarındaki uzun süreli bakım sürecine rağmen düzeltilmiş AVFÖK değerinin ilk çeyreğe kıyasla üç katına çıktığını söyleyen Goncalves, üçüncü çeyrek düzeltilmiş AVFÖK değerinin de ikinci çeyrek seviyesinin iki katını aşmasının beklendiğini aktardı. Goncalves ayrıca şirketin ikinci çeyrekte yeniden pozitif serbest nakit akışı sağladığını ve borçlarını azaltmaya başladığını, bu trendin öngörülebilir gelecekte daha belirgin şekilde devam edeceğini ifade etti.

Goncalves, yılın ilk yarısında başlayan kesintisiz kârlılık artışının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini net biçimde gördüklerini belirtti. Ortalama satış fiyatlarının, satış tonajlarının ve maliyetlerin olumlu yönde ilerlemesi sayesinde yılın ikinci yarısındaki kârlılığın 2021'den bu yana kaydedilen en güçlü performans olması beklenirken, dördüncü çeyrek AVFÖK değerinin üçüncü çeyrek tahminini daha da aşacağı öngörülüyor. Şirket yılı olumlu sonuçlarla tamamlayarak 2027'ye güçlü bir ivmeyle girmeyi ve sabit fiyatlı sözleşmelerin daha yüksek seviyelerden yenilenmesi ile Kanada'daki kârlılığın önemli ölçüde iyileşmesinden ek destek sağlamayı bekliyor.