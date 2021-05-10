TimkenSteel ilk çeyrekte net kâr açıkladı

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 13:45:10 (GMT+3) | San Diego

TimkenSteel, bu yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 259,7 milyon $ net satış gelirine ve 19,9 milyon $ net zarara kıyasla, 273,6 milyon $ net satış geliri ve 9,8 milyon $ net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirket, 2020 yılının son çeyreğinde 211,2 milyon $ net satış geliri ve 12,8 milyon $ net zarar açıklamıştı.

Şirketin yaptığı basın açıklamasında, kısmen sanayi sektörü talebinin iyileşmesi ve otomotiv sektörü talebinin güçlü seyretmesi nedeniyle 2020 yılının son çeyreğine kıyasla %30 artışla 273,6 milyon $ net satış geliri elde edildiği belirtildi. Ayrıca, hurda ve alaşım fiyatlarındaki artış nedeniyle, hammadde için ton başına ödenen ortalama ekstra, bir önceki çeyreğe kıyasla %65 artış gösterdi. 2020 yılının aynı çeyreğine kıyasla, OCTG borusu üretiminde kullanılan kütük talebinin ve enerji piyasasının zayıf seyri sebebiyle artan hurda ve alaşım fiyatlarının sonucunda hammadde için ton başına ödenen ekstranın %62 artmasıyla birlikte net satış gelirlerinde %5 artış kaydedildi.

Şirketin sevkiyat hacmi, sanayi sektörü sevkiyatlarında ve otomotiv sektörü sevkiyatlarında yaşanan artış nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %18 artışla 193.400 ton seviyesinde kaydedildi. Bunun yanında, OCTG borusu üretiminde kullanılan kütük talebinin ve enerji piyasasının zayıf seyri sebebiyle sevkiyat hacmi, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %9 düştü ancak bu düşüş, sanayi sektörü sevkiyatlarında ve otomotiv sektörü sevkiyatlarında kaydedilen artış ile dengelendi.

İmalat maliyetleri ise çoğunlukla daha yüksek eritme kapasite kullanımının ve maliyetlerin sistemli bir şekilde düşürülmesi sonucunda bir önceki çeyreğe ve 2020 yılının aynı çeyreğine kıyasla iyileşme gösterdi.

TimkenSteel’in tahminlerine göre, otomotiv ve son kullanıcı piyasalarındaki talebin istikrarlı iyileşme nedeniyle, sevkiyat hacminin, bir önceki çeyreğe kıyasla ikinci çeyrekte artması bekliyor. Öte yandan şirket, eritme kapasitesi kullanımının %80 ve üstüne çıkmasıyla düzenlenmiş AVFÖK’ünün de artmasını bekliyor.