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TimkenSteel ikinci çeyrekte net kârını ikiye katladı

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 10:03:18 (GMT+3)   |   San Diego
       

TimkenSteel net satış gelirlerinin bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyrekte kaydedilen 352 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 327,3 milyon $’a kıyasla 415,7 milyon $’a çıktığını açıkladı. Şirketin net kârı birinci çeyrekte kaydedilen 37,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 54 milyon $’a kıyasla 74,5 milyon $ oldu.

Yapılan basın açıklamasında, TimkenSteel’in net satış gelirlerinin yüksek hurda ve alaşım fiyatları, artan sevkiyatlar ve baz fiyatlarda meydana gelen artış sonucunda hammadde için ton başına ödenen ekstraların yukarı yönlü hareket etmesine bağlı olarak yıllık %27 artış gösterdiği belirtildi.

Şirketin sevkiyat hacmi bir önceki çeyreğe kıyasla sanayi ve enerji sektörlerinde yapılan sevkiyatların yükselmesine bağlı olarak 12.500 ton veya %6 artışla 208.900 ton seviyesinde kaydedildi. Ancak sevkiyat hacmi yıllık %2 azaldı.

Aynı çeyrekte TimkenSteel’in üretim maliyetleri çoğunlukla yüksek bakım harcamaları ve ödenen tazminatlar nedeniyle çeyreklik bazda 13 milyon $ arttı. Eritme kapasitesi birinci çeyreğe ve geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla artarak %84 seviyesinde yer aldı. Ayrıca şirketin üretim maliyetleri enflasyon ve bakım maliyetlerindeki artış nedeniyle yıllık 25,9 milyon $ yükseldi.

TimkenSteel bu yılın üçüncü çeyreğinde talebin güçlü seyrini sürdürmesine bağlı olarak AVFÖK’ünün yüksek seviyede yer almaya devam etmesini bekliyor. Şirket düzenlenmiş AVFÖK’ünün çoğunlukla hurda fiyatlarında meydana gelen düşüşe bağlı olarak ikinci çeyrekte kaydedilen seviyenin altında yer alacağını düşünüyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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