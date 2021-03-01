TimkenSteel dördüncü çeyrekte net zarar kaydetti

Pazartesi, 01 Mart 2021 12:33:17 (GMT+3) | San Diego

TimkenSteel 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 211,2 milyon $ net satış geliri ve 12,8 milyon $ net zarar açıkladı. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 226,9 milyon $ net satış üzerinden 84,6 milyon $ net zarar bildirmişti.

Şirketin net satış geliri, çoğunlukla artmaya devam eden otomobil talebi nedeniyle bir önceki çeyrekte kaydedilen 205,9 milyon $’a kıyasla %3 artış gösterdi. Söz konusu net satış geliri, önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ise %7 düşüş kaydetti. Bu düşüş, çoğunlukla düşük sevkiyat hacmi nedeniyle gerçekleşti.

Söz konusu dönemde şirketin sevkiyat hacmi, yüksek otomobil sevkiyatlarıyla kısmen dengelenen sanayi, enerji ve petrol ve doğal gaz borusu sektörlerindeki düşük kütük talebi sonucunda, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %9 düşüşle 164.000 mt oldu. Ancak şirketin sevkiyat hacmi, otomobil ve sanayi sektörlerindeki yüksek sevkiyatlar sayesinde bir önceki çeyreğe kıyasla %6 artış gösterdi.

2020’nin son çeyreğinde TimkenSteel’in imalat maliyetleri, daha yüksek eritme faaliyetleri ve 2020 yılının üçüncü çeyreği için planlanan yıllık bakım çalışması dolayısıyla faaliyetlerin durdurulması nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla artış kaydetti. Söz konusu çeyrekte imalat maliyetleri, yüksek eritme faaliyetleri ve maliyetlerin sistemli bir şekilde azaltılmasının etkisi sayesinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla artış gösterdi.

2020 yılının tamamında ise TimkenSteel’in net satış geliri, çoğunlukla Covid-19 salgınının müşteri talebi üzerindeki olumsuz etkisi ve zayıf elektrik piyasası nedeniyle %31 düşüşle 830,7 milyon $ oldu. Buna ek olarak, hammadde için ton başına ödenen ortalama ekstra, nihai sanayi pazarındaki olumlu görünümle hafifçe dengelenen düşük hurda ve alaşım fiyatları sonucunda %25 düştü.

2020 yılında, şirketin sevkiyat hacmi zayıf talep nedeniyle yıllık %29 düşerek 640.400 mt seviyesinde kaydedildi.

2020’de şirketin imalat maliyetleri, zayıf talebin üretim seviyeleri üzerindeki olumsuz etkisi ve düşük eritme faaliyetleriyle kısmen dengelenen maliyet azaltma hamleleri sonucunda yıllık bazda düşüş gösterdi.

TimkenSteel, Covid-19 salgınının ekonomi ve şirketin müşterileri üzerindeki etkisinin boyutu ve belirsizliği nedeniyle 2021 yılının ilk çeyreğine yönelik bir tahmin açıklamayacak. Ancak şirket, son zamanlarda otomobil ve nihai sanayi piyasalarındaki talepte görülen iyileşmelerden memnun olduğunu belirtti.