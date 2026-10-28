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Nucor'un net kârı 2026 yılının üçüncü çeyreğinde %14,1 yükseldi

Çarşamba, 28 Ekim 2026 10:14:46 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli çelik üreticisi Nucor Corporation, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde net kârının önceki çeyreğe göre %14,1 ve yıllık %117,3 artarak 1,32 milyar $ olduğunu açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net satış gelirleri çeyreklik %8,2 ve yıllık %32,0 artışla 11,25 milyar $ olurken, şirket dışı müşterilere yaptığı satışlar çeyreklik %0,9 düşüş ve yıllık %11,2 artışla 7,53 milyon net ton seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin şirket dışı müşterilere yönelik ortalama satış fiyatı çeyreklik %9,2 ve yıllık %18,7 artarak 1.493$/net ton oldu. Çelik üretimi segmentinde ise ortalama satış fiyatı, önceki çeyrekteki 1.145$/net ton ve geçen yılın aynı çeyreğindeki 1.038$/net ton seviyelerinden 1.233$/net tona yükseldi.

Nucor'un ortalama hurda maliyeti çeyreklik %0,2 düşüş ve yıllık %7,7 artışla 421$/gros ton olurken, FAVÖK'ü çeyreklik %12,8 ve yıllık %80,2 artarak 2,28 milyar $ olarak kaydedildi.

Nucor, Eylül ayında West Virginia sac tesisinde ilk dökümünü gerçekleştirirken, kısa süre önce Nucor Steel Berkeley tesisindeki ikinci galvanizleme hattını da devreye aldı.

Şirket, dördüncü çeyrekte kârının üçüncü çeyrekle aynı seviyede veya bir miktar daha yüksek olmasını bekliyor. Çelik üretimi ve çelik ürünleri segmentlerinde yüksek satış fiyatları ile mevsimsel olarak düşen satış hacimlerinin etkisiyle kârın istikrarlı kalması öngörülüyor. Çelik üretimi segmentinde maliyet artışlarının da etkili olması beklenirken, hammadde segmentinde düşük doğrudan indirgenmiş demir satış fiyatları nedeniyle kârın bir miktar gerilemesi öngörülüyor.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar Nucor 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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