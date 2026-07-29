Nucor'un çelik sevkiyatları 2026'nın ikinci çeyreğinde rekor kırarken, net kârı %56 arttı

ABD merkezli çelik üreticisi Nucor Corporation, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 1,16 milyar $ konsolide net kâr açıkladı. Şirketin net kârı önceki çeyrekte kaydedilen 743 milyon $'a kıyasla %56 artarken, 2025 yılının aynı dönemindeki 603 milyon $ seviyesinin de oldukça üzerinde yer aldı.

Nucor'un net satışları söz konusu çeyrekte 10,40 milyar $ olurken, bu sayı 2026 yılının ilk çeyreğinde 9,50 milyar $ ve geçtiğimiz yılın aynı döneminde 8,46 milyar $ seviyesindeydi. Şirketin düzeltilmiş AVFÖK değeri ise önceki çeyrekteki 1,51 milyar $ ve yıllık bazdaki 1,30 milyar $ seviyelerinden 2,02 milyar $'a yükseldi.

İkinci çeyrek sonuçlarında sadece bu çeyrekte görülen iki önemli kalem etkili oldu. Çelik üretimi segmenti, önceki dönemlerdeki hammadde tedarik maliyetleriyle bağlantılı nakit iadeler sayesinde satılan ürünlerin maliyetinde 130 milyon $'lık düşüş kaydederken, Nucor'un füzyon enerjisi şirketi Helion'daki yatırımının değer kazanması 61 milyon $ tutarında nakit dışı vergi öncesi kazanç sağladı. Helion'un etkisi hariç tutulduğunda şirketin düzeltilmiş net kârı 1,11 milyar $ seviyesinde gerçekleşti.

Nucor'un çelik sevkiyatları ikinci çeyrekte çeyreklik bazda %1 ve yıllık bazda %10 artışla 7,10 milyon nt seviyesine ulaşarak üst üste ikinci kez çeyreklik rekor kırdı. Kapasite kullanım oranı önceki çeyrekteki %86 ve geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki %85 seviyelerinden %91'e yükseldi. Çelik tesisleri segmentinin dış müşterilere yönelik ortalama satış fiyatı çeyreklik bazda %7 artarak 1.145$/nt olurken, ortalama hurda ve hurda ikamesi maliyeti %4 artışla 422$/gt seviyesine çıktı.

Nucor, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde konsolide net kârının artmasını bekliyor. Çelik segmentinde satış tonajlarının yatay seyretmesi ve tüm önemli ürün gruplarında fiyatların yükselmesi, çelik ürünleri segmentinde ise hem tonajların hem de fiyatların artması öngörülüyor. Buna karşılık hammadde segmentinin kârının daralan marjlar nedeniyle gerilemesi bekleniyor.

Nucor CEO'su Leon Topalian, ABD ekonomisinin kilit sektörlerindeki yatırımların ve destekleyici federal ticaret politikalarının çelik sevkiyatlarında üst üste ikinci çeyreklik rekorun kaydedilmesini sağladığını belirtti.