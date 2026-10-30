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Insteel Industries'in çeyreklik kârı artan maliyetlerin etkisiyle gerilemeye devam ediyor

Cuma, 30 Ekim 2026 11:10:26 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli Insteel Industries Inc., artan hammadde maliyetlerinin etkisiyle 2026 mali yılının dördüncü çeyreğinde net kârının üçüncü çeyrekteki 9 milyon $ ve geçen yılın aynı çeyreğindeki 14,6 milyon $ seviyelerinden 7,7 milyon $ seviyesine gerilediğini açıkladı.

Şirketin net satış gelirleri ise yıllık %17,9 artışla 209,3 milyon $ seviyesine yükseldi. Bu artışta, ortalama satış fiyatlarının %6,6 ve sevkiyatların %10,6 yükselmesi etkili oldu. Mali takvim nedeniyle çeyreğin bir hafta daha uzun olması da sevkiyatları destekledi.

Hammadde, navlun ve faaliyet maliyetlerindeki artışın satış fiyatlarındaki yükselişi aşması nedeniyle brüt kâr, yıllık bazda 28,6 milyon $ seviyesinden 21 milyon $ seviyesine, brüt kâr marjı ise %16,1'den %10'a geriledi. Sonuçlara, kaynaklı tel faaliyetlerinin birleştirilmesiyle bağlantılı 0,7 milyon $ tutarındaki yeniden yapılandırma gideri de yansıdı.

Insteel, mali yılı borçsuz ve 37,5 milyon $ nakitle tamamlarken, 100 milyon $ tutarındaki rotatif kredi limiti kapsamında kredi borcu bulunmadığını belirtti.

Insteel Başkanı H.O. Woltz III, yüksek filmaşin fiyatları ve navlun maliyetlerinin kâr marjlarını baskıladığını belirterek şirketin 2027 mali yılında maliyet açısından rekabet gücünü ve faaliyet verimliliğini artırmaya odaklanacağını ifade etti.

Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar 

Pazaryeri Teklifleri

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Çap 6 - 16 mm
  TS708/S420/B420C/B420B
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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Filmaşin-Kangal Demir

Çap 5,5 - 28 mm
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Filmaşin-Kangal Demir

Çap 10 - 20 mm
 
Tedarikçi AKIN DEMİR
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