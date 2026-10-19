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CMC'nin net kârı 2026'nın dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yaklaşık %23 arttı

Pazartesi, 19 Ekim 2026 10:48:40 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli çelik üreticisi Commercial Metals Company (CMC), 31 Ağustos tarihinde sona eren 2026 mali yılının dördüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 151,8 milyon $ ve önceki çeyrekte kaydedilen 173 milyon $ seviyelerine kıyasla sırasıyla %40 ve %22,8 artışla 212,5 milyon $ oldu. Şirketin net satış gelirleri ise yıllık %25,7 ve çeyreklik %7,1 artışla 2,66 milyar $ seviyesinde gerçekleşti.

2026 mali yılının tamamında CMC'nin net kârı, önceki mali yılda kaydedilen 84,7 milyon $ seviyesinden 655,8 milyon $ seviyesine yükselirken, net satış gelirleri yıllık %20,5 artışla 9,39 milyar $ oldu. Şirketin esas faaliyetlerinden elde ettiği AVFÖK değeri ise önceki mali yıldaki 837,3 milyon $ seviyesine kıyasla %62,6 artarak 1,36 milyar $ seviyesine ulaştı.

Dördüncü çeyrekte şirketin grup dışına yönelik çelik ürünleri sevkiyatları, önceki çeyrekte kaydedilen 680.389 mt ve önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 714.862 mt seviyelerine kıyasla 742.077 mt oldu. Bu miktarın 459.943 mt'unu inşaat demiri oluştururken, önceki çeyrekte bu ürünün sevkiyatları 437.263 mt seviyesinde yer alıyordu. Ticari profil ve diğer ürünlerin sevkiyatları ise çeyreklik bazda 243.126 mt'dan 282.134 mt'a yükseldi.

CMC CEO'su Peter Matt, “2027 mali yılının CMC için güçlü bir yıl daha olmasını bekliyoruz… Kârlı büyüme sağlamaya, serbest nakit akışı yaratma kapasitemizi geliştirmeye, hissedar getirilerini artırmaya ve her şeyden önce daha güçlü bir CMC için stratejik gündemimizi ilerletmeye odaklanmayı sürdürüyoruz,” ifadelerini kullandı.

Şirket, dördüncü çeyrek net kârının daha düşük efektif vergi oranından olumlu etkilendiğini, yıllık karşılaştırmada ise 2025 mali yılında Pacific Steel Group ile yaşanan hukuki süreç nedeniyle kaydedilen 362,3 milyon $ tutarındaki giderin 2026 mali yılında tekrarlanmamasının etkili olduğunu belirtti.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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