TimkenSteel dördüncü çeyrekte net zarar açıkladı

Pazartesi, 27 Şubat 2023 10:20:22 (GMT+3) | San Diego

TimkenSteel net satış gelirlerinin geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyrekte kaydedilen 316,8 milyon $’a ve 2021 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 338,3 milyon $’a kıyasla 245,4 milyon $’a gerilediğini açıkladı. Şirketin net zararı üçüncü çeyrekte kaydedilen 13,3 milyon $’a ve 2021 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 57,1 milyon $ net kâra kıyasla 33,2 milyon $ oldu.

Yapılan basın açıklamasında, TimkenSteel’in net satış gelirlerinin yüksek hurda ve alaşım fiyatları beraberinde düşük sevkiyatlar sonucunda hammadde için ton başına ödenen ekstraların aşağı yönlü hareket etmesine bağlı olarak yıllık %23 gerilediği belirtildi.

Şirketin sevkiyat hacmi bir önceki çeyreğe 30.200 ton veya %19 düşüşle 128.300 ton seviyesinde kaydedildi. Sevkiyat hacmi 2021 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %35 azaldı.

Aynı çeyrekte TimkenSteel’in üretim maliyetleri çeyreklik bazda hafifçe yükselirken, eritme kapasitesi üçüncü çeyrekte kaydedilen %40’a kıyasla artarak %47 seviyesinde yer aldı. Ayrıca şirketin üretim maliyetleri enflasyon ve bakım maliyetlerindeki artış nedeniyle yıllık 43,2 milyon $ yükseldi.

Yılın tamamında şirketin net kârı 2021 yılında kaydedilen 171 milyon $’a kıyasla 65,1 milyon $ seviyesinde yer aldı. Şirketin net satış gelirleri çoğunlukla baz satış fiyatlarındaki sert artışa bağlı olarak yıllık %4 artışla 1,3 milyar $ seviyesine yükseldi.

Şirketin sevkiyat hacmi 2021 yılına kıyasla %15 düşüşle 692.100 ton olurken, alıcılardan gelen talep yıl boyunca güçlü seyretti.

2022 yılında üretim maliyetleri kısmen yüksek enflasyona ve onarım maliyetlerindeki artışa bağlı olarak yıllık 126,2 milyon $ artarken, eritme kapasitesi 2021 yılında kaydedilen %73’e kıyasla %63 seviyesinde kaydedildi.

TimkenSteel, talebin güçlü seyrini sürdürmesine bağlı olarak sevkiyat hacminin bu yılın ilk çeyreğinde en az %25 yükselmesini bekliyor. Şirket ayrıca eritme kapasitesinin artmaya devam edeceğini ve birinci çeyrekte yaklaşık %70 seviyesinde yer alacağını düşünüyor.