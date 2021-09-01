Ticaret grupları Brezilya madencilik sektörünün toparlanması için iş kanunu reformu istiyor

Çarşamba, 01 Eylül 2021 10:17:31 (GMT+3) | Sao Paulo

Minas Gerais Eyaleti Sanayi Federasyonu FIEMG’nin, işçi vardiyalarının süresinin uzatılmasının, sözleşmelerin askıya alınmasının ve diğer iş kanunlarında değişikliğe gidilmesinin yolunu açan yasa tasarısını onaylatmak istediği belirtildi.

Yasa tasarısı, eyaletin demir cevheri sektörü dahil olmak üzere madencilik sektöründe çalışan işçilerin günlük vardiyalarının altı saatten on iki saate, haftalık çalışma saatlerinin ise 144 saatten 180 saate çıkarılmasının yolunu açacak. Ayrıca, yasa tasarısının kabul görmesi halinde, madenciler ve demir cevheri işçilerinin, haftanın altı günü yerine haftada üç gün daha uzun vardiyalarda çalışma ihtimali gündeme geldi.

FIEMG’nin, oylama yapması ve yasa tasarısını geçirmesi için Brezilya Federal Senatosu’na baskı yaptığı bildirildi.