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Thyssenkrupp Steel Duisburg’da yenilenen yürüyen tabanlı fırını devreye aldı

Pazartesi, 16 Aralık 2024 10:38:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, Duisburg Bruckhausen’de bulunan 1 No'lu sıcak şerit tesisindeki yenilenen yürüyen tabanlı fırınını devreye aldığını açıkladı. Fırın, Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova tarafından yenilendi ve projeye yapılan milyon dolarlık yatırım da çift hanelere ulaştı.

Yenilenen fırın, özellikle silisli çelik üretiminde kalite artışı ve enerji verimliliği sağlayacak. Kalite artışı, slabın uzunluğu boyunca daha homojen bir sıcaklık dağılımı yapılmasıyla elde edilecek.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

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