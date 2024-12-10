 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Scholz...

Scholz Almanya çelik sektörüne yönelik önlemler açıkladı, AB’ye harekete geçme çağrısında bulundu

Salı, 10 Aralık 2024 11:47:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından yüksek enerji maliyetleri, düşük fiyatlı ithalat ve ekonomik durgunluğun baskısı altında olan yerel çelik sektörüne yardımcı olacak bazı önlemler açıkladı.

Söz konusu önlemler kapsamında hükümet, bazı teşvikler sağlayarak şirketlerin düşük karbonlu çelik üretim teknolojilerine geçişini desteklemeye devam edecek. Bununla birlikte iş verenlerin daha kısa çalışma saatlerine geçmesine olanak tanıyan devlet yardımının süresi uzatılacak. Öte yandan hükümet, elektrik iletim maliyetlerini kWh başına 3 sent ile sınırlandırmayı, iletim maliyetlerinin bir kısmına finansman sağlamayı ve iletim ücretlerinin önümüzdeki yıl sertçe artmasını engellemeyi de planlıyor. Scholz ayrıca hükümetin thyssenkrupp Steel Europe’a yatırım yapabileceğini de paylaştı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere thyssenkrupp, kapasite fazlası ve başta Asya’dan olmak üzere ucuz ithalattaki artışın rekabet gücü üzerinde ciddi baskı yarattığını gerekçe göstererek üretim kapasitesini 11,5 milyon mt’dan 8,7-9 milyon mt’a çekeceğini ve 2030 yılına kadar yaklaşık 5.000 çalışanı işten çıkaracağını açıklamıştı.

Avrupa’nın daha sert önlemler devreye alması gerektiğini belirten Scholz, Avrupalı şirketleri koruması için Avrupa Komisyonuna dampingli çelik ithalatına karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Almanya şansölyesi sözlerine, “Çelik, endüstrimizin bir parçası olmaya devam edecek. Bu nedenle Almanya’da çelik üretimini uzun vadede güvence altına almamız önemli,” şeklinde devam etti.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

Benzer Haber ve Analizler

Thyssenkrupp Steel rekabet baskısı karşısında üretimi ve istihdamı azaltmayı planlıyor

26 Kas | Çelik Haberler

Thyssenkrupp’un net zararı 2023-24 mali yılında azaldı

20 Kas | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Volkswagen’e karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

23 Eki | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Materials Processing Europe grubun sıcak haddelenmiş şerit birimini devraldı

03 Eki | Çelik Haberler

IG Metall hükümetin thyssenkrupp Europe’un yönetimine müdahil olmasını istiyor

04 Eyl | Çelik Haberler

Thyssenkrupp, Stuttgart’ta iki yeni üretim hattı ve depo kuracak

23 Ağu | Çelik Haberler

Thyssenkrupp ve BlueScope karbonsuz çelik üretimine yönelik iş birliği yapıyor

20 Ağu | Çelik Haberler

Salzgitter ve thyssenkrupp, Hüttenwerke-Krupp Mannesmann’ı elden çıkarmak istiyor

15 Ağu | Çelik Haberler

Thyssenkrupp çelik biriminin hisse satışını tamamladı, ortak girişim hedefleniyor

05 Ağu | Çelik Haberler

Thyssenkrupp 2023-24 mali yılında satışlarının düşmesini bekliyor

29 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis