Scholz Almanya çelik sektörüne yönelik önlemler açıkladı, AB’ye harekete geçme çağrısında bulundu

Basında çıkan haberlere göre Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından yüksek enerji maliyetleri, düşük fiyatlı ithalat ve ekonomik durgunluğun baskısı altında olan yerel çelik sektörüne yardımcı olacak bazı önlemler açıkladı.

Söz konusu önlemler kapsamında hükümet, bazı teşvikler sağlayarak şirketlerin düşük karbonlu çelik üretim teknolojilerine geçişini desteklemeye devam edecek. Bununla birlikte iş verenlerin daha kısa çalışma saatlerine geçmesine olanak tanıyan devlet yardımının süresi uzatılacak. Öte yandan hükümet, elektrik iletim maliyetlerini kWh başına 3 sent ile sınırlandırmayı, iletim maliyetlerinin bir kısmına finansman sağlamayı ve iletim ücretlerinin önümüzdeki yıl sertçe artmasını engellemeyi de planlıyor. Scholz ayrıca hükümetin thyssenkrupp Steel Europe’a yatırım yapabileceğini de paylaştı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere thyssenkrupp, kapasite fazlası ve başta Asya’dan olmak üzere ucuz ithalattaki artışın rekabet gücü üzerinde ciddi baskı yarattığını gerekçe göstererek üretim kapasitesini 11,5 milyon mt’dan 8,7-9 milyon mt’a çekeceğini ve 2030 yılına kadar yaklaşık 5.000 çalışanı işten çıkaracağını açıklamıştı.

Avrupa’nın daha sert önlemler devreye alması gerektiğini belirten Scholz, Avrupalı şirketleri koruması için Avrupa Komisyonuna dampingli çelik ithalatına karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Almanya şansölyesi sözlerine, “Çelik, endüstrimizin bir parçası olmaya devam edecek. Bu nedenle Almanya’da çelik üretimini uzun vadede güvence altına almamız önemli,” şeklinde devam etti.