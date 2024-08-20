Thyssenkrupp ve BlueScope karbonsuz çelik üretimine yönelik iş birliği yapıyor

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, karbonsuz çelik üretimine yönelik araştırmalarını artırmak için Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel ile iş birliği yaptığını açıkladı. Bu iş birliğinin odak noktası izabe üniteleri, yani yüksek fırın faaliyetlerinin, izabe ünitelerine sahip bir doğrudan indirgeme tesisi ile değiştirilmesi olacak. BlueScope Steel ile yapılan bu iş birliğinin dört yıl sürmesi planlanıyor. BlueScope, Yeni Zelanda’da bulunan izabe ünitelerinde demir kumundan yapılan doğrudan indirgenmiş demiri kullanarak elde ettiği deneyimle iş birliğine katkıda bulunacak.

Thyssenkrupp şu anda yıllık 2,5 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir üretmek için her biri elektrikle çalışan ve 100 MW kapasiteli iki adet izabe ünitesi inşa ediyor. Doğrudan indirgenmiş pelet ve parça cevher doğrudan indirgeme tesislerinde kullanılabildiğinden izabe üniteleri hammadde konusunda esneklik tanıyor.