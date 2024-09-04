IG Metall hükümetin thyssenkrupp Europe’un yönetimine müdahil olmasını istiyor

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp’un bağlı kuruluşu thyssenkrupp Steel Europe’un dört denetim kurulu üyesinin istifası ve üç yönetim kurulu üyesinin değiştirilmesi, metal işçileri sendikası IG Metall’in işten çıkarmalar konusundaki endişelerini artırdı. Sendika, hükümetin thyssenkrupp Steel Europe’taki boş denetleme kurulu koltuklarını doldurmasını talep etti.

IG Metalls, hükümetin yönetime müdahil olması durumunda yaşanan sıkıntıların thyssenkrupp Steel Europe ile thyssenkrupp arasında şeffaf ve adil bir şekilde paylaştırılmasını sağlayacağını düşünüyor. Sendika, “Yaklaşan yeniden yapılanma, planlanan elden çıkarma ve yeşil dönüşüm, çelik sektöründeki 27.000 çalışanı işten çıkararak gerçekleştirilmemeli,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca IG Metall, thyssenKrupp Steel’in %20 hissesinin Çek Cumhuriyeti merkezli enerji şirketi EP Corporate Group’a satılmasının ve ortak girişim kurma ihtimalinin binlerce çalışanın işini riske attığını belirtti.