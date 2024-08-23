Thyssenkrupp, Stuttgart sahasında iki yeni üretim hattı ve depo kuracak

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp’ın bağlı kuruluşu thyssenkrupp Materials Processing Europe, Stuttgart üretim sahasında iki yeni üretim hattı ve 2.000 metrekarelik nihai mamul deposu kurmak amacıyla yatırım yapacağını duyurdu. Ancak yatırım miktarını paylaşmadı.

Yapılan açıklamada, Almanya merkezli mühendislik şirketi Tilgert tarafından tedarik edilecek yeni modern dilme hattının toplam üretim kapasitesini yıllık 350.000 mt seviyesine çıkaracağı, bu sayede şirketin 0,2-5 mm kalınlığında çelik şerit işleyebileceği ve aynı zamanda silisli şerit üretebileceği de ifade edildi. Thyssenkrupp, söz konusu ürünün elektrik motoru, transformatör ve jeneratör üretiminde kullanılmasına bağlı olarak karbonsuz üretim ile enerji bağımsızlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Yeni dilme hattının 2025 yılının Eylül ayına kadar devreye alınması planlanıyor.

Öte yandan şirket, aynı üretim sahasında İtalya merkezli Promec tarafından tedarik edilecek otomasyon sistemleriyle donatılmış yüksek performanslı ambalajlama hattı inşa ederek yüksek ağırlıktaki nihai mamulleri işleyebileceğini aktardı. Söz konusu hat, önümüzdeki yılın bahar aylarında kurulacak.