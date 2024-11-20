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Thyssenkrupp’un net zararı 2023-24 mali yılında azaldı

Çarşamba, 20 Kasım 2024 16:57:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp, 30 Eylül tarihinde sona eren 2023-24 mali yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu mali yılda şirketin net zararı, çelik biriminden elde ettiği 1 milyar € seviyesindeki net zarar da dahil olmak üzere bir önceki mali yılda kaydedilen 2 milyar €’ya kıyasla 1,4 milyar € seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %7 düşüşle 35 milyar € seviyesine geriledi. Bununla birlikte thyssenkrupp’un AVFÖK’ü, bir önceki mali yılda kaydedilen 1,68 milyar €’ya kıyasla %47 düşerek 895 milyon € seviyesinde kaydedildi.

2023-24 mali yılında çelik birimindeki siparişleri, bir önceki mali yılda kaydedilen 12,2 milyar €’ya kıyasla 10,3 milyar € seviyesinde yer alırken, satışları yıllık %13 düşüşle 10,7 milyar €’da kaydedildi ve çelik biriminin düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârı, 2022-23 mali yılında kaydedilen 320 milyon €’ya kıyasla 261 milyon € seviyesine düştü.

Thyssenkrupp, devam eden makroekonomik zorlukların mevcut mali yıla yönelik görünümü de şekillendirdiğini ifade etti. Bu nedenle şirket, 2024-25 mali yılında net kârının 100-500 milyon € seviyesinde yer almasını ve satış gelirinin aynı kalmasını veya %3 artmasını beklediğini bildirdi.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar ThyssenKrupp 

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