Salzgitter ve thyssenkrupp, Hüttenwerke-Krupp Mannesmann’ı elden çıkarmak istiyor

Alman çelik üreticisi Salzgitter’in Frankfurt Borsası’nda yaptığı açıklamada, şirketin bir diğer Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Steel ve Fransız boru üreticisi Vallourec ile birlikte sahibi olduğu ortak girişim Hüttenwerke-Krupp Mannesmann’ın (HKM) tamamını devralmayı düşünmediği ve hisse satmayı planladığı belirtildi. Thyssenkrupp’ın da ortak girişimi elinde tutma yönünde planları olmadığı aktarıldı.

HKM’nin en büyük hissedarı thyssenkrupp Steel’in yeniden yapılandırma planı kapsamında hisselerini elden çıkarmak istediği ve bu doğrultuda ismi paylaşılmayan bir yatırım şirketiyle görüşmeler yaptığı ifade edildi. Ancak sürecin başarısız olması halinde ortak girişim sahiplerinin farklı bir çözüm üzerinde çalışacağı dile getirildi. Thyssenkrupp AG CEO’su Miguel López, “Asıl amacımız HKM’deki hisseleri satarak istihdamı güvence altına almak,” dedi.

Söz konusu ortak girişimde thyssenkrupp Steel’in %50, Salzgitter’in %30 ve Vallourec’in de %20 hissesi bulunuyor. HKM’nin slab ve yuvarlak çubuk üretim kapasitesi yıllık 5,6 milyon mt seviyesinde yer alıyor.