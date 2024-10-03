Thyssenkrupp Materials Processing Europe grubun sıcak haddelenmiş şerit birimini devraldı

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp’un servis merkezi olan bağlı kuruluşu thyssenkrupp Materials Processing Europe, çelik distribütörü thyssenkrupp Stahlkontor'dan 2A birimini devraldığını açıkladı. Bu devralımla ürün portföyünü sıcak haddelenmiş şerit içerecek şekilde genişleten şirket, müşterilerine tek bir kaynaktan çok daha kapsamlı bir ürün portföyü sunabilecek.

Thyssenkrupp Stahlkontor diğer ticari faaliyetlerine değişiklik yapılmadan devam edecek.

Thyssenkrupp Materials Processing Europe’un CEO’su Marcus Wöhl, “Karbon çeliği, paslanmaz çelik ve alüminyum konusunda Avrupa’nın lider servis merkezi olarak müşterilerimize geniş ve kaliteli bir ürün portföyü sunmaya çalışıyoruz. Bu entegrasyonla piyasaya sunduğumuz teklifleri güçlendireceğiz ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha verimli yanıt verebileceğiz,” şeklinde yorum yaptı.