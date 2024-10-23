Thyssenkrupp Volkswagen’e karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp, ileride devreye alacağı doğrudan indirgeme tesisinden bluemint® çelik markası altındaki karbonu azaltılmış çeliği tedarik etmek üzere Almanya merkezli küresel otomobil üreticisi Volkswagen ile mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Bluemint® çeliğin kullanımı, en geç 2050 yılına kadar karbonsuzlaşmayı hedefleyen Volkswagen Group’un tedarik zincirindeki karbon emisyonunu azaltmasına yardımcı olacak.

Elektrikli araçların ortaya çıkardığı karbon emisyonunun %15-20’si kullanılan çelikten kaynaklandığından söz konusu anlaşma Volkswagen’in Almanya’da bulunan başlıca sanayi faaliyetlerini karbondan arındırması açısından önemli bir adımı temsil ediyor.

Thyssenkrupp’un doğrudan indirgeme tesisinin 2027 yılında devreye alınmasının ardından 2028 yılında çelik sevkiyatları başlayacak ve kademeli olarak artacak. Hidrojen ve yeşil elektrikle faaliyet gösteren tesis, geleneksel çelik üretimine kıyasla karbon emisyonunun önemli ölçüde azalmasını sağlayacak.