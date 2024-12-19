Avrupalı şirketler sanayi sektörlerini 2030 yılına kadar karbondan arındırmak için yeni girişim oluşturdu

Çelik üreticileri, enerji şirketleri ve hidrojen üreticileri de dahil olmak üzere yaklaşık 20 Avrupalı şirket, 2030’lu yılların başına kadar sanayi sektörlerinin karbondan arınma sürecini hızlandırmak amacıyla trans-Avrupa hidrojen ekosistemi olarak nitelendirilen H2med Southwestern Hydrogen Corridor girişimini kurdu. Söz konusu girişimin Avrupa Yeşil Mutabakatı, 55’e Uyum (Fit for 55) paketi ve Temiz Sanayi Anlaşması hedefleriyle paralel olarak ilerlediği bildirildi.

Avrupa’da tek bir hidrojen piyasası oluşturulması, ayrıca hidrojen üretim, depolama ve tüketim projelerinin birleştirilmesi amacıyla Fransa, Almanya, Portekiz ve İspanya’yı bir araya getiren şirketler arasında Stahl-Holding-Saar GmbH & Co KGaA (SHS), thyssenkrupp nucera, thyssenkrupp Steel Europe, DH2 Energy España ve Enagás’ın yer aldığı ifade edildi. Bu sayede hidrojen arzı ile talebinin artırılmasının yanı sıra Avrupa sanayisinin ve enerji sisteminin rekabet gücünün korunacağı dile getirildi.

Öte yandan şirketlerin kendi hidrojen sektörlerini geliştireceği ve yerel karbondan arındırma çalışmalarını destekleyeceği aktarıldı. Bununla birlikte HY-FEN ve HySoW hidrojen boru hatları ile Almanya’nın hidrojen ağı gibi stratejik projeler üzerinde iş birliği yaparak Avrupa’nın hidrojen ekonomisini büyütecekleri ve emisyonların azaltılması zor olan sektörlerin karbonsuzlaşmasını destekleyecekleri vurgulandı.