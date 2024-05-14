Thyssenkrupp Nucera İspanya’daki yeşil hidrojen projesine elektrolizör tedarik edecek

Salı, 14 Mayıs 2024 13:44:38 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp’ın bağlı kuruluşu Thyssenkrupp Nucera, İspanyol petrol ve doğal gaz şirketi Cepsa’nın İspanya’nın güneyindeki yıllık 47.000 mt kapasiteli yeşil hidrojen projesine 300 megavatlık elektrolizör tedarik edeceğini duyurdu.

Anlaşma kapsamında Thyssenkrupp Nucera, nihai yatırım kararına kadar elektrolizörün tasarımını ve mühendisliğini üstelenecek. Bununla birlikte yeşil hidrojen üretimi için gerekli yeşil enerji ihtiyacı güneş ve rüzgar enerjileriyle karşılanacak. Söz konusu proje, İspanyol şirketin 2030 yılına kadar İspanya’nın güneyinde 2 gigavatlık yeşil hidrojen kapasitesi oluşturma planına katkı sağlayacak.

Cepsa, geliştirilme aşamasında olan Avrupa’nın en büyük yeşil hidrojen merkezinin bir parçasını oluşturacak Endülüs Yeşil Hidrojen Vadisi üzerinde çalışmalar yürütüyor.