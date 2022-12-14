Thyssenkrupp Materials Services İngiltere’de yeni online pazaryerini aktif hale getirdi

Çarşamba, 14 Aralık 2022 14:42:11 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp’un bağlı kuruluşu thyssenkrupp Materials Services İngiltere’de yeni online pazaryeri SteelBuy’ı aktif hale getirdi.

Platform stok fazlasının satışını hedeflerken, alıcılar ve satıcılara aynı şartlarda hizmet veriyor,, bağlantıları gerçekleştirme sürecini kolaylaştırıyor, ödeme ile lojistiği yönetiyor ve satıcılara küresel bir pazara 7/24 erişim imkanı sunuyor. Sonuç olarak platform daha önce ticarete engel teşkil edebilecek yönleri ele alıyor.

SteelBuy başlangıçta, düşük kârlı stokların satışında çelik servis merkezlerini desteklemek için geliştirildi. Platform kuruluşundan bu yana ödemeden lojistiğe tüm satış sürecini anonim olarak tek adımda yöneten bir online pazara dönüştü.