Liberty Steel Newport tasfiye sürecine girdi

İngiltere'nin resmi kamu kayıtlarında yayımlanan duyuruya göre Liberty Steel grubuna bağlı İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Newport Limited tasfiye sürecine girdi ve 13 Ekim 2026 tarihinde birlikte görev yapmak üzere üç tasfiye memuru atandı.

Daha önce MIR Steel UK Limited adıyla faaliyet gösteren şirket, iç ve dış piyasalara yönelik sıcak rulo sac üretimi gerçekleştiriyor ve bu piyasalara tedarik sağlıyordu. Şirketin ürünleri inşaat, otomotiv, boru, yapısal kutu profil, kara yolu ve diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılıyordu.

Siemens Financial Services Temmuz 2026'da tasfiye başvurusunda bulundu

Resmi kayıtlara göre Siemens Financial Services Limited, Liberty Steel Newport'un alacaklısı olduğunu belirterek 1 Temmuz 2026 tarihinde şirketin tasfiyesi için başvuruda bulundu.

Daha sonra yayımlanan bir duyuruda tasfiye memuru adaylarının belirlenmesi ve uygun görülmesi halinde tasfiye komitesi kurulmasının değerlendirilmesi amacıyla 13 Ekim 2026 tarihinde alacaklılar toplantısı düzenleneceği açıklanmıştı. Toplantı çağrısı şirket yöneticisi Iain Hunter tarafından yapılmış, alacaklıların oy kullanabilmek için alacaklarını kanıtlayan belgeleri 12 Ekim tarihine kadar sunmaları gerektiği ifade edilmişti.

2023'teki yeniden yapılandırma planı kapsamında Newport'ta üretim durduruldu

Liberty Steel, 12 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı yeniden yapılandırma planı kapsamında Newport tesisindeki üretimin durdurulduğunu ve tesisin grubun ürünleri için satış ve dağıtım merkezine dönüştürüleceğini bildirmişti.

Şirket, yüksek enerji maliyetlerini ve İngiltere ile aynı çevre standartlarına tabi olmayan ülkelerden yapılan ithalatı, belirli standart kalite çelik ürünlerinin üretimini kısa vadede ekonomik açıdan sürdürülemez hale getiren faktörler arasında göstermişti. O dönemde önceki iki yıl içerisinde hissedarlar tarafından şirkete 200 milyon £ sermaye aktarılmasına rağmen yeniden yapılandırmanın gerekli olduğunu vurgulamıştı. Ayrıca piyasa ve faaliyet koşullarının elverişli hale gelmesiyle üretimi durdurulan tesislerin yeniden faaliyete geçirileceğini taahhüt etmişti.

Ana kredi sağlayıcısı Greensill Capital'in 2021'in Mart ayında çökmesinin ardından grubun finansman sorunları ortaya çıkmıştı. İngiltere Avam Kamarasının bir komitesi tarafından 2021'in Kasım ayında yayımlanan raporda Greensill'in çöküşüyle GFG Alliance ve Liberty Steel UK'in başlıca finansman kaynaklarını kaybettiği paylaşılmıştı.