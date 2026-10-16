 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > British...

British Steel İngiltere'deki inşaat projelerinde yerel üreticilerin daha fazla rol üstlenmesi çağrısında bulundu

Cuma, 16 Ekim 2026 10:22:56 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, ülkede çelik talebinin önümüzdeki 20 yılda artacağına yönelik beklentilere dikkat çekerek yerel çelik üretiminin inşaat sektörünün, altyapı yatırımlarının ve sanayi büyümesinin desteklenmesindeki önemini vurguladı.

Şirket, bu hafta İngiltere Parlamentosunda yapı çeliğinin ülke ekonomisine katkısını vurgulamak amacıyla düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte İngiliz Yapısal Çelik Birliği (BCSA) üyeleri, müteahhitler, müşteriler ve Yeniden Sanayileşmeden Sorumlu Bakan Blair McDougall dahil parlamento üyeleri bir araya geldi.

British Steel, yerel çelik talebindeki artışa dikkat çekti

Etkinlikte konuşan British Steel Ticari İşler Direktörü Lisa Coulson, çeliğin ülkenin altyapısı, ekonomisi ve ulusal dayanıklılığı açısından stratejik önemini vurguladı.

Coulson, British Steel'in sürdürülebilir ve uzun vadeli bir geleceğe yönelik yol haritasına sahip olduğunu belirterek artan yerel çelik talebinin İngiliz çelik üreticileri, müteahhitler ve çelik yapı imalatçıları tarafından karşılanmasının önemine dikkat çekti.

Şirkete göre İngiltere'de üretilen çelik, binalar, okullar, hastaneler ve ulaşım tesisleri dahil çok çeşitli inşaat ve altyapı projelerinde kullanılıyor.

British Steel ayrıca yerel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinde çelik üreticileri, çelik yapı imalatçıları, inşaat şirketleri ve diğer paydaşlar arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

British Steel, rekabetçi ve düşük karbonlu çelik sektörünün geliştirilmesi çağrısında bulundu

Etkinlik sırasında Coulson, İngiltere'nin yeniden sanayileşme çalışmalarını desteklemek amacıyla yerel çelik değer zinciri genelinde iş birliği yapılabileceğine dikkat çekti.

Sektörün gelecekteki altyapı ve imalat projelerine tedarik sağlayabilecek rekabetçi, daha düşük karbonlu ve dayanıklı bir çelik sektörünün geliştirilmesi için çalışması gerektiği belirtildi.

British Steel İnşaat Sektöründen Sorumlu Ticari Direktörü Phil Knowles da İngiliz çelik üreticileri ve çelik yapı imalatçılarının inşaat sektörüne katkısını öne çıkarma konusundaki kararlılıklarını yineledi. 

Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Görüş British Steel 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

British Steel’in kamulaştırılmasına yönelik yasa tasarısı Lordlar Kamarası’na geçti

11 Haz | Çelik Haberler

British Steel’in kamulaştırılması İngiltere hükümetine milyarlarca sterline mal olabilir

14 May | Çelik Haberler

İngiltere, British Steel’in Scunthorpe tesisinde üretimi sürdürmek için neredeyse 504 milyon $ harcadı

18 Mar | Çelik Haberler

British Steel’e ilişkin müzakereler Jingye’nin ücret talebinin reddiyle durma noktasına geldi

13 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya'da yüksek navlun ve düşük cevher fiyatları nedeniyle faaliyetlerini durduran madenci sayısı beşe çıktı

16 Eki | Çelik Haberler

Brezilya'nın inşaat demiri ihracatı Peru'ya sevkiyatların yeniden başlamasıyla 2026'nın Eylül ayında %145 arttı

16 Eki | Çelik Haberler

Çin'de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2016'nın Ekim ayı başında %3,1, stokları %8,4 arttı

16 Eki | Çelik Haberler

Hint JFL Odisha'da yeni karbon çelik üretim tesisini faaliyete geçirdi

16 Eki | Çelik Haberler

Çin'in ticari araç satışları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %6,2 arttı

16 Eki | Çelik Haberler

Çin'in binek araç satışları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %6,1 düştü

16 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis