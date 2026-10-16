British Steel İngiltere'deki inşaat projelerinde yerel üreticilerin daha fazla rol üstlenmesi çağrısında bulundu

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, ülkede çelik talebinin önümüzdeki 20 yılda artacağına yönelik beklentilere dikkat çekerek yerel çelik üretiminin inşaat sektörünün, altyapı yatırımlarının ve sanayi büyümesinin desteklenmesindeki önemini vurguladı.

Şirket, bu hafta İngiltere Parlamentosunda yapı çeliğinin ülke ekonomisine katkısını vurgulamak amacıyla düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte İngiliz Yapısal Çelik Birliği (BCSA) üyeleri, müteahhitler, müşteriler ve Yeniden Sanayileşmeden Sorumlu Bakan Blair McDougall dahil parlamento üyeleri bir araya geldi.

British Steel, yerel çelik talebindeki artışa dikkat çekti

Etkinlikte konuşan British Steel Ticari İşler Direktörü Lisa Coulson, çeliğin ülkenin altyapısı, ekonomisi ve ulusal dayanıklılığı açısından stratejik önemini vurguladı.

Coulson, British Steel'in sürdürülebilir ve uzun vadeli bir geleceğe yönelik yol haritasına sahip olduğunu belirterek artan yerel çelik talebinin İngiliz çelik üreticileri, müteahhitler ve çelik yapı imalatçıları tarafından karşılanmasının önemine dikkat çekti.

Şirkete göre İngiltere'de üretilen çelik, binalar, okullar, hastaneler ve ulaşım tesisleri dahil çok çeşitli inşaat ve altyapı projelerinde kullanılıyor.

British Steel ayrıca yerel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinde çelik üreticileri, çelik yapı imalatçıları, inşaat şirketleri ve diğer paydaşlar arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

British Steel, rekabetçi ve düşük karbonlu çelik sektörünün geliştirilmesi çağrısında bulundu

Etkinlik sırasında Coulson, İngiltere'nin yeniden sanayileşme çalışmalarını desteklemek amacıyla yerel çelik değer zinciri genelinde iş birliği yapılabileceğine dikkat çekti.

Sektörün gelecekteki altyapı ve imalat projelerine tedarik sağlayabilecek rekabetçi, daha düşük karbonlu ve dayanıklı bir çelik sektörünün geliştirilmesi için çalışması gerektiği belirtildi.

British Steel İnşaat Sektöründen Sorumlu Ticari Direktörü Phil Knowles da İngiliz çelik üreticileri ve çelik yapı imalatçılarının inşaat sektörüne katkısını öne çıkarma konusundaki kararlılıklarını yineledi.