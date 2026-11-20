İngiliz basınında yer alan haberlere göre İskoçya hükümeti GFG Alliance'a ait İskoçya'nın Motherwell kentindeki Liberty Steel Dalzell kalın sac tesisine kayyum atanabileceğine yönelik endişelerin artması üzerine İngiltere hükümetine müdahale çağrısında bulundu.

İskoç bakanların ciddi mali zorluklarla karşı karşıya olan tesisin faaliyetlerini ve istihdamı korumak amacıyla İngiltere hükümetinden tesisin kontrolünü devralma seçeneğini değerlendirmesini istediği bildirildi. Son çağrı, İskoçya'nın faaliyet gösteren son kalın sac tesisinin geleceğine ve ülkenin sanayi tedarik zinciri açısından önemine ilişkin belirsizliklerin arttığını ortaya koydu.

Olası kayyum süreci ve varlık devrine ilişkin endişeler artıyor

Basında yer alan haberlere göre İskoç bakanlar, 6 Kasım tarihinde İngiliz yetkililere gönderdikleri mektupta Dalzell'in önceden anlaşmaya varılmış bir kayyum sürecine girebileceği ve bu süreçte tesisin varlıklarının GFG Alliance'ın bir diğer iştiraki olan Alvance British Aluminium'a devredilebileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Bu endişelerin İskoçya hükümetinin Alvance'a ait Lochaber alüminyum izabe tesisine yönelik 586 milyon £ tutarındaki garantisi nedeniyle özellikle önem taşıdığı belirtildi. Böyle bir yeniden yapılandırmanın mali yükümlülükler ve Dalzell'in gelecekteki mülkiyet yapısı konusunda ilave soru işaretleri yaratabileceği ifade edildi. Bununla birlikte GFG Alliance'ın söz konusu varlık devrine ilişkin herhangi bir planı olduğunu reddettiği aktarıldı.

İskoçya hükümeti ayrıca olası iflas işlemlerinin tesisin faaliyetlerinin devamlılığı üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerini dile getirerek tesisin üretim kapasitesinin ve çalışanlarının korunması için İngiliz yetkililerin koordineli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Dalzell'in mali sorunları stratejik çelik tedarikini tehdit ediyor

SteelOrbis tarafından daha önce de aktarıldığı üzere Liberty Steel Dalzell'in yaşadığı mali zorluklar, şirketin 1,6 milyar £ değerindeki gemi inşa sözleşmesi kapsamında İngiliz Kraliyet Donanması için üretilecek üç Fleet Solid Support gemisine yönelik 34.000 mt kalın sac siparişini karşılama kapasitesine ilişkin endişelere yol açtı.

Tesiste uzun süredir üretim kesintileri ve işletme sermayesi sıkıntıları yaşanırken, son dönemde sınırlı ölçekte üretim yeniden başladı. Şirketin mali sorunları, çalışanlara ve tedarikçilere yapılan ödemeleri de olumsuz etkiledi.

Öte yandan İskoçya Başbakanı John Swinney, tesise yönelik bir çözüm bulmak amacıyla İskoçya hükümetinin İngiliz bakanlarla yakın iş birliği içinde çalıştığını doğrulayarak yerel çelik üretim kapasitesinin ve istihdamın korunmasının önemini vurguladı.