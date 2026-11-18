İngiltere hükümeti, belirli çelik ürünlerinin ithalatında ürünün eritildiği ve döküldüğü menşenin bildirilmesine yönelik yeni bir uygulama başlatacağını açıkladı. Gönüllü bildirim süreci 1 Nisan 2027 tarihinde başlayacak, zorunlu bildirim uygulaması ise 1 Temmuz 2027 tarihinde yürürlüğe girecek. 16 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan resmi rehbere göre söz konusu uygulama, çelik tedarik zincirlerinde şeffaflığın artırılmasını ve hükümetin küresel çelik kapasite fazlasına ilişkin bilgi düzeyinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Yeni uygulama, İngiltere'nin mevcut çelik ticaret önlemi kapsamındaki ürünler için geçerli olacak. Bununla birlikte aynı ürün kodu ve menşe ülkesi kapsamında değeri 2.000 £'un altında olan gümrük beyannameleri uygulamadan muaf tutulacak. Hükümet, yeni bildirim zorunluluğunun mevcut gümrük vergisi oranlarını, kota tahsislerini veya ithal çelik ürünlerinin menşe ülkesinin belirlenmesine ilişkin kuralları değiştirmeyeceğini açıkladı.

İngiltere'deki çelik ithalatçılarının ürünün eritildiği ve döküldüğü menşeye ilişkin belgeleri saklaması gerekecek

Yeni sistem kapsamında ithalatçıların, çeliğin ilk kez eritildiği ve döküldüğü ülkeyi İngiltere'nin Gümrük Beyan Sistemi üzerinden bildirmesi ve destekleyici belgeleri İngiltere Vergi ve Gümrük İdaresinin (HMRC) denetimleri için saklaması gerekecek.

Hükümet, ürünün eritildiği ve döküldüğü ülke ile döküm numarasını belirten fabrika test sertifikalarını tercih edilen kanıt türü olarak tanımladı. Bununla birlikte gerekli bilgilerin yer alması koşuluyla faturalar, teslimat belgeleri, kalite sertifikaları, tedarikçi beyanları, satın alma sözleşmeleri ve üretim kayıtları gibi alternatif belgeler de kabul edilebilecek.

1 Nisan-30 Haziran 2027 tarihleri arasındaki gönüllü bildirim döneminde ithalatçıların tedarikçilerinden gerekli bilgileri temin etmeleri ve gümrük işlemlerini yeni uygulamaya hazırlamaları teşvik edilecek. 1 Temmuz'dan itibaren ise kapsama giren ithalat işlemlerinde bildirim yapılması ve destekleyici belgelerin saklanması zorunlu hale gelecek.