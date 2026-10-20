İngiliz çelik üreticilerinin elektrik fiyatları 2026-27 döneminde Fransız rakiplerinden %49 daha yüksek olacak

İngiltere merkezli sektör birliği UK Steel'in bu yıl Ekim ayında yayımladığı yeni rapora göre İngiliz çelik üreticilerinin 2026-27 mali yılında Fransız rakiplerine kıyasla %49, Alman çelik üreticilerine kıyasla ise %15 daha yüksek elektrik fiyatlarıyla karşı karşıya kalması bekleniyor.

“Rekabetçi elektrik fiyatları: Yeniden sanayileşmenin ön koşulu” başlıklı raporda, mevcut devlet muafiyetleri ve tazminat destekleri göz önüne alındığında İngiliz çelik üreticilerinin elektrik maliyetlerinin 2026-27 döneminde ortalama 90,55£/MWh seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Aynı dönemde elektrik maliyetlerinin Almanya'da 78,62£/MWh, Fransa'da ise 60,64£/MWh seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Raporda İngiltere'deki elektrik maliyetleri Avrupa dışındaki bazı çelik üreticisi piyasalarla da karşılaştırılırken, Kanada'nın Alberta eyaletinde 40,20£/MWh, Vietnam'da 53,96£/MWh ve Türkiye'de 52,84£/MWh seviyesinde elektrik fiyatları öngörülüyor.

İngiliz çelik üreticileri 2026-27 döneminde 66 milyon £ ek elektrik maliyetiyle karşılaşacak

UK Steel'e göre Fransa ile elektrik fiyatları arasındaki farkın, 2026-27 döneminde İngiliz çelik üreticilerine yaklaşık 66 milyon £ (88,1 milyon $) ek maliyet getirmesi bekleniyor.

Birlik, İngiliz çelik üreticilerinin 2017-18 ile 2026-27 dönemleri arasında elektrik için Fransız rakiplerinden toplam 917 milyon £ (1,22 milyar $) daha fazla ödeme yapmış olacağını tahmin ediyor. Alman rakiplerle karşılaştırıldığında ise 2016-17 ile 2026-27 dönemleri arasındaki ek maliyetin 752 milyon £ (1 milyar $) olduğu hesaplanıyor.

UK Steel, hükümetin şebeke ücretleri ve politika kaynaklı maliyetlerdeki farklılıkları azaltan önlemlerine rağmen toptan elektrik fiyatlarının kalan maliyet farkının başlıca nedeni haline geldiğini belirtti.

Birlik, İngiltere'deki yüksek toptan elektrik fiyatlarını öncelikle elektrik piyasasında fiyatların belirlenmesinde doğal gaza bağımlı olunmasına bağladı. Ayrıca ABD-İsrail-İran çatışmasının ardından doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın da maliyetler üzerinde ek baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

Elektrik fiyatlarındaki farklılıklar düşük karbonlu çelik yatırımlarını etkileyebilir

UK Steel, elektrik fiyatlarının sürekli olarak yüksek seyretmesinin, özellikle sektörün elektrik ark ocağı teknolojisine geçiş sürecinde, yerel çelik üretiminin rekabet gücünü ve kârlılığını zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Rapora göre elektrifikasyonun ilerlemesi, İngiltere çelik sektörünün elektrik tüketimini iki katından fazla artırabilir. Bu durum, sektörün Avrupalı rakiplerle arasındaki elektrik fiyatı farklılıklarından daha fazla etkilenmesine neden olabilir.

UK Steel toptan elektrik fiyatlarını dengeleyecek mekanizma çağrısında bulundu

UK Steel, maliyet farklılıklarının giderilmesi amacıyla hükümete enerji yoğun sektörler için toptan elektrik fiyatlarını dengeleyecek bir mekanizma uygulamaya koyma çağrısında bulundu. Önerilen mekanizma, mali uzlaşma düzenlemesi aracılığıyla İngiltere'deki sanayi kuruluşlarının toptan elektrik fiyatlarını başlıca Avrupalı rakiplerin seviyeleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

UK Steel'e göre söz konusu mekanizma, İngiliz çelik üreticilerinin elektrik maliyetlerini yaklaşık 24£/MWh azaltarak tahmini fiyatı 90,55£/MWh seviyesinden 66,55£/MWh'ye düşürebilir.

Enerji danışmanlık şirketi Baringa'nın modellemesine dayanan UK Steel tahminlerine göre önerilen toptan elektrik fiyatı dengeleme mekanizmasının 2026-2030 döneminde yıllık ortalama net maliyeti yaklaşık 51 milyon £ (68,1 milyon $) olacak. Bununla birlikte mekanizmanın 2031-2035 döneminde yıllık ortalama 13 milyon £ (17,4 milyon $) net kazanç sağlaması bekleniyor.