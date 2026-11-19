İngiltere hükümeti, Güney Kore'den ithal belirli sıcak haddelenmiş levhaya yönelik nihai antidamping vergilerini 19 Kasım 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe koyduğunu açıkladı. Söz konusu vergiler, 19 Kasım 2031 tarihine kadar beş yıl boyunca uygulanacak.

İngiltere Ticaret Çözümleri Biriminin (TRA), başlangıçta soruşturma kapsamındaki tüm ürünlere %5,98 ile %25,71 arasında değişen oranlarda nihai antidamping vergileri uygulanmasını önermişti. Ancak bakan, TRA'nın söz konusu önlemlerin İngiltere'nin ekonomik çıkarlarına uygun olmayacağı yönündeki değerlendirmesini ve daha geniş kapsamlı kamu yararı hususlarını dikkate alarak vergilerin soruşturma kapsamındaki tüm ürünlere uygulanması yönündeki tavsiyeyi reddetti.

Önlem kapsamındaki ürünler, genel olarak en az 600-1.200 mm genişliğe ve 4,75 mm kalınlığa sahip belirli sıcak haddelenmiş demir, alaşımsız çelik ve diğer alaşımlı çelik yassı ürünlerini içeriyor.

Nihai önlem kapsamında nihai antidamping vergileri Hyundai Steel için %7,04, POSCO için %12,19 ve diğer tüm Güney Koreli ihracatçılar için %23,07 oranlarında yer alırken, genişliği 2.100 mm'yi aşan ürünlere yönelik vergi sıfır olarak belirlendi.

Öte yandan hükümet, nihai önlemin yürürlüğe girmesinin ardından söz konusu ürünlerin ithalatına yönelik kayıt zorunluluğunu sona erdirdi.

Söz konusu ürünler 7208 5120, 7208 5191, 7208 5198, 7208 5210, 7208 5291, 7208 5299, 7208 9020, 7210 9030, 7208 9080, 7225 4040 ve 7225 4060 kodları altında kayıtlı bulunuyor.