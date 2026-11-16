The Guardian'da yayımlanan habere göre İngiltere merkezli Liberty Steel'in İskoçya'da bulunan Dalzell levha tesisinde yaşadığı mali sıkıntılar, şirketin İngiliz Kraliyet Donanması için üç geminin inşasında kullanılmak üzere aldığı 34.000 mt'luk çelik levha siparişini karşılayıp karşılayamayacağına ilişkin endişeleri artırdı.

GFG Alliance bünyesindeki tesisin üretimi, işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle yaklaşık iki yıldır sınırlı seviyede seyrediyor. Sipariş İspanya devletine bağlı Navantia şirketine verilen 1,6 milyar £ değerindeki gemi inşa sözleşmesinin bir parçasını oluştururken, ilk geminin 2031 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

Liberty Steel üzerindeki mali baskı artıyor

Liberty Steel Dalzell, çalışanlarına ve tedarikçilerine yönelik ödemelerde zorluk yaşarken, İngiltere Ulusal Enerji Sistemi İşletmecisi ödenmemiş borçlar nedeniyle Ekim ayında şirket hakkında tasfiye talebinde bulundu. Söz konusu borcun ödendiği ve talebin geri çekilmesinin beklendiği belirtildi.

Tesis yakın zamanda sınırlı miktarda levha üretimine yeniden başlamasına rağmen donanma sözleşmesine uygun yeterli miktarda malzeme tedarik edemedi. İngiltere'de gerekli özelliklerde levha üretebilen tek tesisin Dalzell olması nedeniyle üretimde yaşanan sorunların devam etmesi halinde Navantia'nın alternatif tedarikçilere yönelebileceği ifade edildi.

GFG Alliance sözleşmenin yürürlükte olduğunu doğruladı

GFG Alliance, Dalzell tesisinde yaşanan zorlukları kısmen İngiltere'deki yüksek sanayi enerji maliyetlerine bağlarken, üretimin yeniden başladığını ve kapasite kullanımını artırmak amacıyla yeni ticari siparişler üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Şirket ayrıca Navantia ile yapılan sözleşmenin yürürlükte olduğunu ve İngiltere'deki bir slab tedarikçisinin 2027 yılının başından itibaren tedarik sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu bildirdi.