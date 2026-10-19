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7 Steel UK Heathrow Havalimanı'nın genişleme projesine çelik tedarik edecek

Pazartesi, 19 Ekim 2026 11:21:03 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi 7 Steel UK, Heathrow Havalimanı'nın planlanan genişleme projesini desteklemek amacıyla havalimanı yönetimiyle bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. İngiltere hükümetinin tahminlerine göre projenin inşaat aşamasında 400.000 mt'a kadar çelik kullanılması gerekebilir.

Anlaşma, 7 Steel UK'nin Heathrow'a 20 yılı aşkın süredir devam eden çelik tedariki ilişkisine dayanıyor. Şirket, bu süre boyunca Terminal 5'in inşasında kullanılan ürünler dahil havalimanına 150.000 mt'un üzerinde çelik tedarik etti.

Heathrow'un genişleme projesi 400.000 mt'a kadar çelik talebi yaratabilir

Açıklamaya göre Heathrow Havalimanı'nın üçüncü pistin inşasını da kapsayan genişleme projesi, yerel olarak üretilen çeliğe yönelik önemli miktarda talep oluşturabilir.

Anlaşma, Heathrow'un 2025 yılında İngiltere Çelik Şartı'nı imzalamasının ardından geldi. Havalimanı, söz konusu taahhüt kapsamında tedarik faaliyetlerinde İngiltere'de üretilen çeliğe öncelik vermeyi kabul etmişti.

7 Steel UK, imzalanan mutabakat anlaşmasının Heathrow'un genişleme planları ilerledikçe gelecekteki çelik ihtiyaçlarına yönelik iş birliği için bir çerçeve oluşturduğunu belirtti.

Heathrow CEO'su Thomas Woldbye, genişleme projesinin onaylanması halinde anlaşmanın İngiltere çelik sektörü, özellikle de Güney Galler'deki üreticiler için fırsatlar yaratabileceğini ifade etti. Woldbye ayrıca Heathrow'un genişleme projelerinde Galler'de üretilen çeliği kullanma ve yerel üreticiler için geleceğe yönelik düzenli bir sipariş akışı oluşturma hedefini vurguladı.

7 Steel UK, yerel hurdaya dayalı üretimini öne çıkardı

7 Steel UK, tamamen İngiltere'den tedarik edilen hurdayı kullanarak çelik üreten bir elektrik ark ocağı işletiyor. Şirket, yerel hurdaya dayalı üretiminin ve Heathrow ile mevcut iş ilişkisinin, daha düşük karbonlu çelik üretimine ve İngiltere'nin döngüsel çelik tedarik zincirine katkıda bulunurken gelecekteki altyapı projelerini desteklemesine olanak sağladığını vurguladı.

7 Steel UK CEO'su Carles Rovira, anlaşmanın yerel çelik sektörü açısından önemli bir adım olduğunu ve büyük altyapı projelerinin İngiltere'deki imalat faaliyetlerini, nitelikli istihdamı ve yerel tedarik zincirlerini nasıl destekleyebileceğini gösterdiğini belirtti. Rovira, ortaklığın gelecekteki yatırımlar için temel oluşturabileceğini ve İngiltere'de üretilen çeliğin ulusal altyapı yatırımlarındaki rolünü güçlendirebileceğini de sözlerine ekledi.

Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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