İngiltere demir-çelik ithalatında SKDM hesaplamasına ilişkin örnek bedeli ve varsayılan emisyon değerlerini yayımladı

İngiltere hükümeti, 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında ithalatçıların yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılacak sektörel bedellere ve varsayılan emisyon değerlerine ilişkin bilgileri yayımladı. Düzenleme, kapsamdaki ithal ürünlere İngiltere'deki benzer üretimin karşılaştığı karbon fiyatına denk bir maliyet uygulanmasını amaçlıyor.

Demir-çelik için örnek SKDM bedeli 9,69£/tCO₂e

İngiltere Gelirve Gümrük İdaresi'nin (HMRC) yayımladığı hesaplamada demir-çelik sektörü için örnek SKDM bedeli, bir metrik ton karbondioksit eş değeri başına 9,69£ olarak açıklandı. Hesaplamada 2026'nın Temmuz-Eylül döneminde İngiltere Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) ortalama fiyatı ve ücretsiz tahsisatlarailişkin ön veriler kullanıldı.

HMRC, bu tutarın hesaplama yöntemini göstermek amacıyla yayımlandığını, vergi yükümlülüğü doğurmadığını ve uygulama başladığında geçerli olacak bedele ilişkin bir tahmin olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. 2027'nin ilk çeyreğinde uygulanacak kesin bedeller yıl sonundan önce açıklanacak.

Hesaplamada ETS fiyatı ve ücretsiz tahsisatlar dikkate alınacak

Sektörel SKDM bedeli, önceki çeyrekteki İngiltere ETS ihalelerinde oluşan fiyatların aritmetik ortalamasına, ilgili sektörde doğrudan emisyonların ücretsiz tahsisatlarla karşılanan payını ve bu tahsisatların kademeli olarak kaldırılmasını yansıtan bir düzeltme uygulanarak hesaplanacak.

Yayımlanan hesaplamada ortalama ETS fiyatı 58,15£/tCO₂e olarak alınırken, ücretsiz tahsisatların azaltılmasına ilişkin 2027 katsayısı SKDM kapsamındaki tüm sektörleri için %97,5 olarak belirtildi.

HMRC, hesaplamaya dahil edilecek alt işletmeler ve ücretsiz tahsisat verilerinin ETS otoritesinin ilave kontrollerine tabi olduğunu bildirdi. Bu kontroller sonucunda yapılacak değişiklikler, nihai ücretsiz tahsisat oranına ve 2027'nin ilk çeyrek SKDM bedeline yansıtılacak.

Bedeller ü çayda bir güncellenecek. İthalatçıların hesaplamalarında ürünün ait olduğu sektör ve İngiltere'ye ithal edildiği çeyrek için geçerli bedel kullanılacak.

2027-2028 döneminde aynı ürün için menşeden bağımsız varsayılan değer kullanılacak

Hükümet ayrıca gerçek emisyonların belirlenemediği durumlarda kullanılabilecek ürün bazındaki varsayılan emisyon değerlerini yayımladı. Demir-çelik ürünlerinde aynı CN kodu için menşe ülkesinden bağımsız tek bir varsayılan değer uygulanacak.

Ticaret ağırlıklı ortalamayla hesaplanan değerlerde AB'den yapılan ithalata ilişkin veriler hariç tutuldu. Demir çelik dahil, gübre dışındaki sektörlerde varsayılan değerlere %10 sapma marjı uygulandı.

Hükümet, varsayılan değerlerin gerçek gömülü emisyonların belirlenmesine kıyasla avantaj sağlamamasını temel ilke olarak benimsediğini açıkladı. Sapma marjının SKDM'nin amaçlarını desteklemek ve gerçek emisyon bildirimine geçişi kolaylaştırmak üzere uygulandığı belirtildi.

Bu değerler 2027 ve 2028 yıllarında geçerli olacak. İngiltere, 2029'dan itibaren ülkeye özgü varsayılan değerlere geçecek ve sapma marjını da bu aşamada yeniden değerlendirecek.

Demir-çelik sektöründeki seçili ürünler için yayımlanan değerler aşağıda yer alıyor. Kullanılacak değer ilgili sekiz haneli CN koduna göre belirlenecek.

CN kodu Ürün Varsayılan emisyon değeri ( tCO₂e /mt ürün ) 72031000 Doğrudan indirgenmiş demir (DRI) 1,149 72071114 Karbon içeriği %0,25'in altında , kalınlığı en fazla 130 mm olan belirli kare veya dikdörtgen kesitli yarı mamuller 2,856 72071210 Karbon içeriği %0,25'in altında , genişliği kalınlığının en az iki katı olan haddelenmiş veya sürekli dökülmüş yarı mamuller 3,571 72083900 Genişliği en az 600 mm, kalınlığı 3 mm'nin altında , asitlenmemiş sıcak haddelenmiş rulo 3,468 72091790 Genişliği en az 600 mm, kalınlığı 0,5–1 mm olan belirli soğuk haddelenmiş rulolar 2,648 72104900 Genişliği en az 600 mm olan , oluklu olmayan belirli galvanizli yassı ürünler 3,049 72131000 Nervürlü sıcak haddelenmiş kangal çubuklar 3,309 72142000 Haddeleme sırasında nervür veya benzeri şekil verilmiş çubuklar 3,040

AB verilerinin hariç tutulması ETS bağlantısıyla da ilişkilendirildi

Hükümet, AB verilerinin hesaplamadan çıkarılmasının, varsayılan değerlerin kullanılmasının daha olası olduğuithal ürünlerin gömülü emisyonlarını daha iyi yansıtmayı amaçladığını belirtti. Bu yaklaşım ayrıca, İngiltere ve AB ETS'lerinin birbirine bağlanması yönündeki taahhütle ilişkilendirildi. Açıklamada, söz konusu bağlantının AB menşeli ürünlerin İngiltere SKDM'sinden muaf tutulmasını sağlayacağı ifade edildi.

Girdiler ve nihai mamullerde veri kullanımına ilişkin kurallar açıklandı

HMRC'nin rehberine göre nihai mamul üretim süreçleriiçin gerçek emisyon verileri kullanılırken, üretimde kullanılan girdiler için varsayılan değerlerden yararlanılabilecek. Buna karşılık girdiler için gerçek emisyon verileri kullanılıp nihai mamuller için varsayılan değer kullanılamayacak.

Ayrıca varsayılan emisyon değeri kullanılarak sunulan bir SKDM beyannamesi daha sonra gerçek emisyon verileriyle değiştirilemeyecek.