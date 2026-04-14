Thyssenkrupp Angola’daki su boru hattı projesi için bluemint® çelik tedarik edecek

Salı, 14 Nisan 2026 11:08:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, Angola’nın başkenti Luanda’nın uzun vadeli su ihtiyacını karşılamayı amaçlayan büyük bir boru hattı projesi için yaklaşık 1.000 mt düşük karbonlu bluemint® çelik tedarik edeceğini açıkladı.

Söz konusu malzemenin, şehirdeki içme suyu sıkıntısını gidermeyi hedefleyen önemli bir altyapı yatırımı olan Quilonga Grande projesinde kullanılacağı belirtildi.

Duisburg’da üretilen sıcak rulo şeridin Salzgitter’de bulunan Mannesmann Grossrohr tarafından büyük çaplı spiral kaynaklı borulara dönüştürüleceği ifade edildi. Boruların 13,5 metreye kadar uzunluk ve 508-1.626 mm çaplarda üretileceği, bluemint® çeliğin ise ağırlıklı olarak 1.220 mm çapında ve yaklaşık 12 mm et kalınlığındaki borularda kullanılacağı bildirildi.

Proje Luanda’nın su açığını gidermeyi hedefliyor

Toplam boru hattı sisteminin yaklaşık 105 kilometre uzunluğunda olacağı ve yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Luanda’nın su tedarikinde kritik rol oynayacağı belirtildi. Şehrin halihazırda günlük yaklaşık 1,2 milyon metreküp içme suyu açığıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Şirket, projenin güvenilir ve sürdürülebilir bir su temin sisteminin kurulması açısından önemli bir adım olduğunu, birçok bölgede halen suyun tankerlerle sağlandığını vurguladı.

Düşük karbonlu çelik sürdürülebilir altyapıyı destekliyor

Thyssenkrupp Steel, bluemint® çeliğin kullanımının sürdürülebilir altyapı gelişimini desteklediğini belirtti. Söz konusu malzemenin, yüksek fırın sürecinde daha fazla hurda kullanımıyla karbon emisyonunun azaltılması sayesinde üretildiği ve mekanik ile işleme özelliklerinden ödün verilmediği ifade edildi.

Quilonga Grande projesinin, düşük karbonlu malzemelerin büyük ölçekli altyapı projelerine entegrasyonunu ortaya koyduğu ve daha dayanıklı ile iklim dostu tedarik sistemlerine katkı sağladığı vurgulandı.


