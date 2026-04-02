Henkel karbon emisyonunu azaltmak için thyssenkrupp’un bluemint çeliğini kullanacak

Perşembe, 02 Nisan 2026 11:37:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp, ambalaj çeliği üreticisi bağlı kuruluşu Thyssenkrupp Rasselstein GmbH’nin yerel kimya ve tüketim ürünleri şirketi Henkel’in ambalaj kaynaklı karbon ayak izini azaltmasına destek verdiğini açıkladı. Bu kapsamda Henkel’in çeşitli ürün gruplarında kullanılan teneke kutular için karbonu azaltılmış bluemint® ambalaj çeliği tedarik edilecek.

Şirket, bluemint® çeliğin geleneksel teneke ambalajlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük karbon emisyonu sağladığını belirtti.

Hurda bazlı üretimle daha düşük emisyon

Thyssenkrupp Rasselstein’e göre bluemint® çelik, yüksek fırında özel işlenmiş çelik hurdasının kullanılmasıyla emisyon düşüşü sağlıyor ve karbon yoğun hammaddelere yönelik ihtiyacı azaltıyor.

Şirket, bluemint® çeliğin kalite, güvenlik veya işlem performansından ödün vermeden müşterilerin karbon ayak izini azaltmasına imkân tanıdığını vurguladı. Thyssenkrupp Rasselstein CEO’su Clarissa Odewald, “Bluemint® çelik ile müşterilerimizin ambalajlarının karbon ayak izini ölçülebilir şekilde iyileştirmesini sağlıyoruz. Bu iş birliği, değer zinciri boyunca iddialı sürdürülebilirlik hedeflerinin birlikte nasıl gerçekleştirilebileceğini gösteriyor,” dedi.

Thyssenkrupp Rasselstein, bluemint® çeliği dönüşüm stratejisinin bir parçası olarak konumlandırırken, 2045 yılına kadar iklim nötr olmayı hedefliyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ThyssenKrupp 

Benzer Haber ve Analizler

Thyssenkrupp Steel emisyonlarını azaltmak için yenilenebilir enerji kullanımını artırıyor

05 Şub | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Steel üretimi azaltacak, 11.000 kişiyi işten çıkaracak

02 Ara | Çelik Haberler

Almanya karbonsuzlaşma planlarını ve sanayisini güvence altına almak için karbon depolama yasasını onayladı

21 Ağu | Çelik Haberler

Thyssenkrupp emisyonlarını azaltmak ve hidrojen kullanmak için yürüyen tabanlı fırınını yeniledi

11 Tem | Çelik Haberler

Thyssenkrupp’un yeni amonyak projesi Almanya’nın enerji yoğun sektörlerini destekleyecek

29 May | Çelik Haberler

Thyssenkrupp karbonsuzlaşma projesi için AB’den hibe aldı

14 Oca | Çelik Haberler

Avrupalı şirketler sanayi sektörlerini 2030 yılına kadar karbondan arındırmak için yeni girişim oluşturdu

19 Ara | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Volkswagen’e karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

23 Eki | Çelik Haberler

Thyssenkrupp DRI tesisi için Fransız VINCI’nin bağlı kuruluşu ile güçlerini birleştirdi

17 Tem | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Steel %20 hissesini enerji şirketi EPCG’ye devredecek

29 Nis | Çelik Haberler





