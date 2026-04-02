Henkel karbon emisyonunu azaltmak için thyssenkrupp’un bluemint çeliğini kullanacak

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp, ambalaj çeliği üreticisi bağlı kuruluşu Thyssenkrupp Rasselstein GmbH’nin yerel kimya ve tüketim ürünleri şirketi Henkel’in ambalaj kaynaklı karbon ayak izini azaltmasına destek verdiğini açıkladı. Bu kapsamda Henkel’in çeşitli ürün gruplarında kullanılan teneke kutular için karbonu azaltılmış bluemint® ambalaj çeliği tedarik edilecek.

Şirket, bluemint® çeliğin geleneksel teneke ambalajlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük karbon emisyonu sağladığını belirtti.

Hurda bazlı üretimle daha düşük emisyon

Thyssenkrupp Rasselstein’e göre bluemint® çelik, yüksek fırında özel işlenmiş çelik hurdasının kullanılmasıyla emisyon düşüşü sağlıyor ve karbon yoğun hammaddelere yönelik ihtiyacı azaltıyor.

Şirket, bluemint® çeliğin kalite, güvenlik veya işlem performansından ödün vermeden müşterilerin karbon ayak izini azaltmasına imkân tanıdığını vurguladı. Thyssenkrupp Rasselstein CEO’su Clarissa Odewald, “Bluemint® çelik ile müşterilerimizin ambalajlarının karbon ayak izini ölçülebilir şekilde iyileştirmesini sağlıyoruz. Bu iş birliği, değer zinciri boyunca iddialı sürdürülebilirlik hedeflerinin birlikte nasıl gerçekleştirilebileceğini gösteriyor,” dedi.

Thyssenkrupp Rasselstein, bluemint® çeliği dönüşüm stratejisinin bir parçası olarak konumlandırırken, 2045 yılına kadar iklim nötr olmayı hedefliyor.