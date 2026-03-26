Thyssenkrupp Steel geleceğin demir cevherine 2,4 milyon € yatırım yapıyor

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, düşük karbonlu çelik üretimi için demir cevherinin değerlendirilmesini desteklemek amacıyla Duisburg-Schwelgern tesisindeki laboratuvar altyapısını genişletmek üzere 2,4 milyon € yatırım yaptığını açıkladı. Söz konusu proje, thyssenkrupp Steel’in düşük emisyonlu çelik üretimine geçiş sürecinin bir parçası olarak hammadde kalite kontrolünü iyileştirmeyi ve üretim süreçlerini optimize etmeyi hedefliyor.

Şirketin karbonsuz çelik üretimine geçiş stratejisinin bir parçası olan yeni tesis, hidrojen bazlı doğrudan indirgeme süreçleri için hammadde testlerine odaklanacak. Yeni laboratuvarda, cevherin indirgenme davranışı, parçalanmaya karşı direnç ve işlem sırasında yapışma veya topaklanma eğilimi değerlendirilecek.

Hidrojen bazlı üretim desteklenecek

Thyssenkrupp Steel, yeni laboratuvarın hidrojen bazlı çalışma koşullarını simüle ederek gelecekte kullanılacak hammaddelerin daha doğru şekilde değerlendirilmesine imkân tanıyacağını belirtti. Test koşulları, zamanla artan hidrojen oranlarını yansıtacak şekilde tasarlanacak.

Ayrıca iki test fırını sayesinde buhar enjeksiyonu deneyleri yapılabilecek ve böylece indirgenme hızları ile süreç performansı daha iyi analiz edilebilecek.

Şirket, gelecekteki üretim modelinin doğrudan indirgeme ile elektrikli ergitme süreçlerini bir araya getireceğini ve bunun hammadde kullanımında daha fazla esneklik sağlayacağını vurguladı. Bu yaklaşım, hem doğrudan indirgenmiş kalite peletlerin hem de geleneksel yüksek fırın peletlerinin kullanılmasına imkân tanıyarak tedarik seçeneklerini genişletecek ve süreç verimliliğini koruyacak.