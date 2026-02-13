 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Thyssenkrupp’un...

Thyssenkrupp’un net zararı 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde artarken, satış geliri düştü

Cuma, 13 Şubat 2026 14:42:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp, 30 Aralık tarihinde sona eren 2025-26 mali yılının birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net zararı, bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 33 milyon €’ya kıyasla 334 milyon € seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %8,2 düşüşle 7,19 milyar € seviyesine geriledi. Bununla birlikte thyssenkrupp, 2024-25 mali yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 394 milyon € AVFÖK’e kıyasla 52 milyon € AVFÖK zararı bildirdi.

Aynı çeyrekte çelik birimindeki siparişleri, bir önceki mali yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 2,31 milyar €’ya kıyasla 2,23 milyar € seviyesinde yer alırken, satışları yıllık %9,8 düşüşle 1,96 milyar € seviyesinde kaydedildi. Şirketin çelik birimi, 2024-25 mali yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 146 milyon € düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kâra kıyasla 187 milyon € düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi zarar açıkladı.

Thyssenkrupp, zorlu ekonomik koşullara ve yasal belirsizliklere rağmen Duisburg’daki doğrudan indirgeme tesisinin inşasının devam ettiğini belirtti. Ayrıca thyssenkrupp Steel Europe’un olası satışı konusunda Hindistan merkezli Jindal Steel International ile gizli görüşmelere başladığını ve kapsamlı durum tespiti çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar ThyssenKrupp 

Benzer Haber ve Analizler

Thyssenkrupp 2024-25 mali yılında net kâr açıkladı

12 Ara | Çelik Haberler

Thyssenkrupp’un net zararı zayıf çelik talebi sebebiyle üçüncü çeyrekte 255 milyon €’ya çıktı

15 Ağu | Çelik Haberler

Thyssenkrupp ikinci çeyrekte net kâra döndü

15 May | Çelik Haberler

Thyssenkrupp’un net zararı 2023-24 mali yılında azaldı

20 Kas | Çelik Haberler

Thyssenkrupp 2023-24 mali yılında satışlarının düşmesini bekliyor

29 Tem | Çelik Haberler

Thyssenkrupp 2022-23 mali yılında net zarar kaydetti, 2023-24 mali yılında net kâr bekliyor

23 Kas | Çelik Haberler

Thyssenkrupp’un net kârı üçüncü çeyrekte arttı, satış geliri düştü

14 Ağu | Çelik Haberler

ThyssenKrupp ikinci çeyrekte net zarar kaydetti, hidrojen üzerine ortaklık kurdu

12 May | Çelik Haberler

ThyssenKrupp’un net kârı birinci çeyrekte düştü, 2022-23 mali yılı için gelir beklentisi azaldı

15 Şub | Çelik Haberler

Thyssenkrupp 2021-22 mali yılında net kâr elde etti

18 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis