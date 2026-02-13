Thyssenkrupp’un net zararı 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde artarken, satış geliri düştü

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp, 30 Aralık tarihinde sona eren 2025-26 mali yılının birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net zararı, bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 33 milyon €’ya kıyasla 334 milyon € seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %8,2 düşüşle 7,19 milyar € seviyesine geriledi. Bununla birlikte thyssenkrupp, 2024-25 mali yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 394 milyon € AVFÖK’e kıyasla 52 milyon € AVFÖK zararı bildirdi.

Aynı çeyrekte çelik birimindeki siparişleri, bir önceki mali yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 2,31 milyar €’ya kıyasla 2,23 milyar € seviyesinde yer alırken, satışları yıllık %9,8 düşüşle 1,96 milyar € seviyesinde kaydedildi. Şirketin çelik birimi, 2024-25 mali yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 146 milyon € düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kâra kıyasla 187 milyon € düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi zarar açıkladı.

Thyssenkrupp, zorlu ekonomik koşullara ve yasal belirsizliklere rağmen Duisburg’daki doğrudan indirgeme tesisinin inşasının devam ettiğini belirtti. Ayrıca thyssenkrupp Steel Europe’un olası satışı konusunda Hindistan merkezli Jindal Steel International ile gizli görüşmelere başladığını ve kapsamlı durum tespiti çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.