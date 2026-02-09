 |  Giriş 
Salzgitter yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında thyssenkrupp’un HKM’deki hisselerini satın alacak

Pazartesi, 09 Şubat 2026 11:16:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticileri thyssenkrupp Steel ve Salzgitter AG, yoğun müzakerelerin ardından Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) ortak girişiminin geleceğine ilişkin anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Yeni anlaşma kapsamında thyssenkrupp Steel’in, HKM’deki hisselerini 1 Haziran 2026 tarihinde Salzgitter AG’ye devredeceği belirtildi. Anlaşmanın şartları doğrultusunda HKM’nin thyssenkrupp Steel’e çelik sevkiyatlarının, daha önceden planlanan 2032 sonu yerine 2028 yılının sonunda sona ereceği ifade edildi. Sürece ilişkin finansal koşullar ve mevcut sözleşmelerde yapılacak düzenlemelere dair detayların ise gizli tutulacağı bildirildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirketler, yeniden yapılandırma programları ve kapasite azaltım planları kapsamında HKM’deki paylarını elden çıkarmayı hedefliyordu. Ancak süreçle ilgili görüşmeler 2025 yılının Şubat ayından bu yana sonuçlandırılamamıştı.

Anlaşma onaylara ve üçüncü ortağın şartlarına bağlı

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ilgili mercilerin onayının ve Salzgitter AG tarafından başlatılan iş sürekliliği incelemesinin olumlu sonuçlanmasının gerektiği paylaşıldı. Ayrıca üçüncü ortak olan Fransız boru üreticisi Vallourec’in de HKM’deki hisselerini Salzgitter’e satmayı kabul etmesi şartının koşulduğu aktarıldı.

Salzgitter AG CEO’su Gunnar Groebler, anlaşmanın HKM’nin geleceğini güvence altına alma yolunda atılmış önemli bir adım olduğunu ve çalışanlar dahil tüm taraflar için netlik kazandırdığını söyledi. Ayrıca HKM’nin, Salzgitter’in düşük emisyonlu çelik üretimine geçiş sürecinin bir parçası haline gelebileceğini ekledi.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Salzgitter ThyssenKrupp Vallourec 

