Thyssenkrupp 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde net zarar açıklarken, satış geliri düştü

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp, 31 Mart tarihinde sona eren 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 167 milyon € net kâra kıyasla 11 milyon € net zarar açıklarken, satış geliri yıllık %2 düşüşle 8,38 milyar € seviyesine geriledi. Bununla birlikte thyssenkrupp’un AVFÖK’ü, 2024-25 mali yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 468 milyon €’ya kıyasla 245 milyon € seviyesinde yer aldı.

Aynı çeyrekte çelik birimindeki siparişleri, bir önceki mali yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 2,78 milyar €’ya kıyasla 2,73 milyar € seviyesinde yer alırken, satışları yıllık %5,7 düşüşle 2,49 milyar € seviyesinde kaydedildi. Şirketin çelik birimi, 2024-25 mali yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 23 milyon € düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi zarara kıyasla 84 milyon € düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârı açıkladı.

Thyssenkrupp, 2025-26 mali yılının tamamında net kârının 400-800 milyon € seviyesinde yer alacağı yönündeki beklentilerinin değişmediğini bildirdi.

Şirket, 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde zorlu piyasa koşullarının devam etmesine rağmen operasyonel performansını iyileştirdiğini dile getirdi. Ayrıca satış gelirlerindeki düşüşe rağmen özellikle hammadde ve enerji maliyetlerindeki düşüşün yanı sıra yeniden yapılandırma önlemlerinin personel giderleri üzerindeki etkisinin çelik biriminin kârlılığındaki iyileşmeye en büyük katkıyı sağladığı belirtti. Materials Services ve Automotive Technology birimlerinin verimlilik ve maliyet düşürme programlarından olumlu etkilendiğini aktardı.

Thyssenkrupp, HKM’deki hissesinin Salzgitter’e satışına yönelik hazırlıkların sürdüğünü ve işlemin 1 Haziran 2026 tarihinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Şirket ayrıca kısa süre önce duyurulan AB’nin çelik ticaret korunma önlemlerinin Avrupalı çelik üreticileri için rekabet koşullarını iyileştirmeye yardımcı olduğunu ekledi.