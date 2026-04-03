Thyssenkrupp AB’den silisli sac ithalatına yönelik koruma önlemlerinin güçlendirilmesini talep etti

Reuters’ta çıkan bir habere göre Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp Steel Europe, Asya’dan yapılan düşük fiyatlı taneleri yönlendirilmiş silisli sac ithalatına karşı koruma önlemlerinin güçlendirilmesi için Avrupa Komisyonuna çağrıda bulundu.

Şirket, taneleri yönlendirilmiş silisli sac segmentine yönelik başlatılan koruma önlemi soruşturmasını olumlu karşıladığını vurguladı.

Mevcut önlemler yetersiz görülüyor

Thyssenkrupp’a göre taneleri yönlendirilmiş silisli sac, AB’nin ithalat kotalarının azaltılmasını ve kota aşımı durumunda %50 vergi uygulanmasını öngören yeni koruma önlemlerinin kapsamında yer almıyor. Dolayısıyla şirket, adil rekabetin sağlanması ve Avrupa sanayisinin korunması için hızlı ve etkili adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Taneleri yönlendirilmiş silisli sacın, enerji iletim hatları ve enerji altyapısı açısından kritik bir rol oynadığı, bu nedenle enerji dönüşümü için önem taşıdığı ifade edildi. Ayrıca talebin hızla arttığı bu segmentte Avrupa’nın yerel üretim kapasitesini korumasının stratejik açıdan elzem olduğu aktarıldı.

İthalat baskısı üretim kesintilerine yol açtı

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere thyssenkrupp, ithalattaki sert artışı gerekçe göstererek Fransa’nın kuzeyindeki Isbergues tesisinde üretim kesintilerini genişlettiğini duyurmuştu. Şirket ayrıca ek ticaret önlemleri alınmaması durumunda Avrupalı üreticilerin rekabet gücünün ciddi şekilde zayıflayabileceği uyarısında bulundu.

Rekabet ve istihdam risk altında

Düşük fiyatlı ithalattaki artışın yalnızca yerel üreticiler üzerindeki baskıyı artırmakla kalmadığına, aynı zamanda istihdam ve teknolojik bilgi birikiminin korunmasını da tehdit ettiğine dikkat çekildi.

Thyssenkrupp, AB’nin enerji dönüşüm hedefleri doğrultusunda ilerlerken, endüstriyel rekabetçiliğini koruyacak daha güçlü ticaret politikalarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.