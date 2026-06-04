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Thyssenkrupp Ekim’deki yangının ardından Duisburg’daki sıcak şerit haddehanesini yeniden devreye aldı

Perşembe, 04 Haziran 2026 15:03:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, geçen yıl meydana gelen büyük çaplı yangının ardından Duisburg tesisinde yer alan 4 No’lu sıcak şerit haddehanesindeki kapsamlı onarım ve modernizasyon çalışmalarını tamamlayarak deneme üretimine yeniden başladığını duyurdu.

Söz konusu haddehane, 24 Ekim 2025 tarihinde fırın bölümünde meydana gelen patlama sonucu ciddi hasar görmüş, fırınlar ve çatı yapısının bazı bölümlerinde oluşan zarar nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

Thyssenkrupp Steel, son aylarda yürütülen çalışmalar kapsamında hasar gören ekipmanların yenilendiğini ve onarıldığını ifade etti. Ayrıca operasyonel güvenilirliği ve proses istikrarını artırmaya yönelik ilave teknik iyileştirmelerin de hayata geçirildiğini vurguladı.

Modernizasyon çalışmaları uzun vadeli performansı destekleyecek

Şirket, onarım faaliyetlerinin yanı sıra üretim duruşunu tesisin kullanılabilirliğini artıracak ve üretim süreçlerini daha istikrarlı hale getirecek modernizasyon çalışmaları için değerlendirdiğine de dikkat çekti.

Söz konusu haddehaneye girdi sağlayan sürekli döküm hattının ise 2025’in Aralık ayı ortasından itibaren yeniden faaliyete geçtiği bildirildi. Mevcut aşamada haddehanenin, tam kapasite üretime geçmeden önce deneme üretimi ve test süreçlerinden geçirildiğine dikkat çekildi.

Yüksek katma değerli yassı mamul üretiminde kritik rol oynuyor

4 No’lu sıcak şerit haddehanesinin thyssenkrupp Steel’in üretim ağı ve modernizasyon stratejisi içinde çok önemli bir konumu olduğunun altı çizildi. Haddehanede standart kalitelerin yanı sıra yüksek katma değerli sıcak rulo sac ürünlerinin üretildiği aktarıldı.

Ürün portföyünün sıkı boyutsal tolerans, yüksek yüzey kalitesi ve gelişmiş mekanik özellikler gerektiren yüksek mukavemetli ve ince kesitli yüksek kalite çelikleri içerdiği dile getirildi. Bu ürünlerin başta otomotiv, elektrikli mobilite, makine ve tesis mühendisliği, inşaat ve enerji olmak üzere birçok stratejik sektöre tedarik edildiği vurgulandı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

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