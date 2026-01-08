Thyssenkrupp çelik birimini Jindal’a aşamalı olarak satmayı düşünüyor

Reuters’ın görüşmelere aşina dört kaynağa dayandırdığı haberine göre Alman çelik üreticisi thyssenkrupp, bağlı kuruluşu thyssenkrupp Steel Europe’un (TKSE) Hindistan merkezli Jindal Steel International’a aşamalı olarak satılması opsiyonunu değerlendiriyor.

Masadaki seçeneklerden birine göre Jindal, ilk aşamada TKSE’nin yaklaşık %60’lık çoğunluk hissesini satın alacak. Kalan %40’lık hisse ise yeniden yapılandırma sürecindeki ilerlemeye bağlı olarak iki ayrı %20’lik dilim halinde ya da tek bir işlemle daha sonra devredilebilecek.

İnceleme süreci Ekim ayından bu yana devam ediyor

Jindal Steel International, 2025 yılının Ekim ayından bu yana Avrupa’nın en büyük ikinci çelik üreticisi konumundaki TKSE için sunduğu bağlayıcı olmayan gösterge niteliğindeki teklifin ardından detaylı inceleme sürecini yürütüyor.

Thyssenkrupp açısından satışın gerçekleşmesi, savunma ve otomotiv parçaları gibi ana faaliyet alanlarına odaklanmayı ve operasyonlarını sadeleştirmeyi hedeflediği stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor.

Jindal’ın Avrupa’da büyüme stratejisi

Naveen Jindal Group bünyesinde faaliyet gösteren Jindal Steel International’ın, söz konusu devralımla birlikte Avrupa’daki varlığını önemli ölçüde artıracağı belirtiliyor. Grup, Avrupa pazarına 2024 yılında Vitkovice Steel satın alımıyla giriş yapmıştı.

Bir kaynağa göre Aralık ayında ertelenen ziyaretin ardından Jindal heyetinin Ocak ayında TKSE’nin Duisburg tesisinde teknik inceleme yapmak üzere Almanya’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Thyssenkrupp temkinli duruşunu koruyor

Thyssenkrupp, değerleme, yükümlülükler ve gelecekteki yatırım taahhütleri gibi satışa ilişkin tüm unsurların inceleme sürecinin bir parçası olarak değerlendirildiğini belirtti.

Bir başka kaynak ise aşamalı satışla birlikte thyssenkrupp’un, geçiş sürecinde TKSE’nin yeniden yapılandırılmasına dahil olmaya devam edebileceğini söyledi.

Alternatif seçenekler halen masada

Thyssenkrupp CEO’su Miguel López, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Jindal Steel International’ın TKSE için güçlü bir stratejik ortak olduğunu belirtmişti. López, istihdam ve kapasite düşüşlerini içeren kapsamlı yeniden yapılandırma planlarının Jindal’ın ilgisini çektiğini ifade etmişti. Ayrıca görüşmelerin başarısız olması halinde alternatif seçeneklerin mevcut olduğunu söylese de bu seçeneklere ilişkin ayrıntıları paylaşmadı.