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Thyssenkrupp Hüttenwerke-Krupp Mannesmann ile ekonomik bağını koparıyor

Pazartesi, 07 Nisan 2025 14:56:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp Steel’in bağlı kuruluşu Thyssenkrupp Steel Europe, Alman çelik üreticisi Salzgitter ve Fransız boru üreticisi Vallourec ile ortak girişimi olan Hüttenwerke-Krupp Mannesmann (HKM) ile ekonomik bağını koparıyor. Şirket, HKM ile arasındaki tedarik sözleşmesini feshetmeye karar verdi. Sonuç olarak thyssenkrupp Steel Europe’un yılda yaklaşık 2,5 milyon mt çelik temin etme yükümlülüğü en geç 31 Aralık 2032 tarihinde sona erecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yıl Thyssenkrupp Steel yeniden yapılandırma planı kapsamında HKM’deki hisselerini elden çıkarmak istediğini bildirmişti ancak Hamburg merkezli CE Capital Partners ile şirketin HKM hisselerinin satışına yönelik yapılan görüşmeler başarısız olmuştu.

Thyssenkrupp Steel Yönetim Kurulu Sözcüsü Dennis Grimm, “Piyasa koşulları nedeniyle uzun vadede çelik üretim kapasitemizi mevcut 11,5 milyon mt’dan 8,7-9 milyon mt’a indirmek zorunda kalacağız. Bu yüzden rekabetçi bir maliyet pozisyonu elde etmek, Duisburg-Nord’daki varlığımızı korumak ve Thyssenkrupp Steel’i ekonomik anlamda sağlam ve geleceğe hazır hale getirmek için HKM’deki hisselerimizi elden çıkarmak zorundayız. Tedarik sözleşmesinin feshedilmesinden bağımsız olarak HKM hisselerimizi satma niyetimiz devam ediyor. Tüm ciddi alıcılarla görüşmelere açığız,” dedi.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme ThyssenKrupp 

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